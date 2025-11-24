Slušaj vest

Tekstopisac Ljiljana Jorgovanović, saradnica pokojne Marine Tucaković, preminula je u 66. godini posle duge i teške bolesti.

Bila je jedna od najboljih novinara bivše Jugoslavije, pisala je brojne reportaže po kojima je postala prepoznatljiva.

Jedna od najuspešnijih novinara

Ljiljana je jedna od najpoznatijih tekstopisaca i novinara. Bila je saradnica pokojne Marine Tucaković, a radila je sa najvećim muzičkim zvezdama u regionu.

Od 2014. bila je deo kompanije Adria Media Group, izdavača dnevnog lista Kurir, gde je radila kao novinarka nedeljnika "NewsWeek". Poslednjih godina, bila je deo redakcije Kurira sve dok nije otišla u penziju u proleće ove godine.

Biografija

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpski tekstopisac koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom, Severinom, Željkom Joksimovićem i Džejem, između ostalih.

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Ipak, doživela je veliki uspeh pišući pesme zajedno sa svojom čuvenom Marinom Tucaković.

