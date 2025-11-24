Slušaj vest

Milica Pavlović se dirljivim rečima oprostila od čuvene Ljiljane Jorgovanović koja je preminula juče u 66.godini, a sa kojom je uspešno sarađivala. Muzička zvezda izuzetno je cenila i poštovala tekstopisca koja je obeležila njenu karijeru. 

Cenila i poštovala Ljiljanu

Milica Pavlović utučena Foto: Nemanja Nikolić, Print Screen

Savladale je emocije

- Umrla je moja Ljiljana…
Ja sam jos u šoku, izgubila sam ne samo najbližu saradnicu, sa kojom sam pola svoje karijere prozivela, već i prijateljicu, koju sam volela, sa kojom sam bila bliska i koja je uvek bila tu da me razume, da me posavetuje, da me koriguje, da me uči životnim lekcijama…
Smrt mi nikada nije išla uz Ljiljanu, onakvu zenu… pre svega intelektualku sa kojom je zadovoljstvo bilo provoditi vreme, onako strasnu osobu koja je volela život i znala da ga živi, a onda i energičnu i veselu ženu koja je imala planove i radovala im se- priča Milica. 

Tuga do neba

Umetnica nije skrivala emocije: 
- Duboko sam potresena Ljiljaninim odlaskom i mogu reći da ćemo svi osetiti njen odlazak, jer tekstopisac, umetnik i vizonar one magične A kategorije je napustila ovaj život…Saučešće porodici…Počivaj u miru draga moja prijateljice i hvala na svemu sto smo podelile-istaka je Pavlovićeva.

Poslednji pozdrav je imala snažnu poruku:
-Volim te - poručila je Milica nikad prežaljenoj prijateljici i saradnici.

