Savladale je emocije

- Umrla je moja Ljiljana…

Ja sam jos u šoku, izgubila sam ne samo najbližu saradnicu, sa kojom sam pola svoje karijere prozivela, već i prijateljicu, koju sam volela, sa kojom sam bila bliska i koja je uvek bila tu da me razume, da me posavetuje, da me koriguje, da me uči životnim lekcijama…

Smrt mi nikada nije išla uz Ljiljanu, onakvu zenu… pre svega intelektualku sa kojom je zadovoljstvo bilo provoditi vreme, onako strasnu osobu koja je volela život i znala da ga živi, a onda i energičnu i veselu ženu koja je imala planove i radovala im se- priča Milica.