Njega je vest o njenom odlasku pogodila, a do poslednjeg dana su radili na novom Miligramu.

- Veliki gubitak. Bila je jedan od najznačajnijih tekstopisaca zadnjih 30 godina. Ljilja Jorgovanović bila je skromna kao ličnost, a kao autor veličanstvena - rekao je Mili i nastavio:

- Radili smo više od 25 godina zajedno. Rad na novom Miligramu je prekinuo njen odlazak. Bila je bolesna, ali time nikoga nije opterećivala. Nikome nije čak ni rekla osim članovima najuže porodice da je u zdravstvenom problemu. Do poslednjeg dana imala je osmeh, nastavila je da radi. Velika je nepravda što ju je ta bolest savladala. Mnogo će faliti, baš kao i Marina Tucaković, pogotovo meni koji sam gotovo ceo svoj radni vek proveo sa njih dve - završio je tužnim glasom Mili.

Ljiljana je bila jedna od najpoznatijih tekstopisaca i novinara. Bila je saradnica pokojne Marine Tucaković, a radila je sa najvećim muzičkim zvezdama u regionu.

Od 2014. bila je deo kompanije Adria Media Group, izdavača dnevnog lista Kurir, gde je radila kao novinarka nedeljnika "NewsWeek". Poslednjih godina, bila je deo redakcije Kurira sve dok nije otišla u penziju u proleće ove godine.