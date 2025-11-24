Slušaj vest

Maja Odžaklijevska povukla se sa scene, a razlog je kako je i sama govorila briga o svom unuku. Pevačicu nismo imali prilike da vidimo skoro u javnosti, a sada se pojavio snimak Maje sa jedne privatne proslave.

Kako su mnogi primetili čuvena pevačica se jeste puno promenila u odnosu na ranije, ali je jedna stvar ostala ista. Njen glas i dalje zvuči neverovatno, a prisutni na slavlju nisu krili oduševljenje Majinom izvedbom jednog od njenih hitova, pa ju je nakon što je otpevala pesmu dočekao gromoglasan aplauz.

Publika je u komentarima isticala da peva identično kao pre dvadeset godina, sa istom emocijom i snagom, što je samo dodatno oduševilo prisutne.

Maja odavno više nema svoju prepoznatljivu, vatreno riđu kosu, po kojoj je decenijama bila zaštitni znak. Umesto toga, pevačica danas ponosno nosi sedu kosu vezanu u punđu.