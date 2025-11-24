Slušaj vest

Suzana Mančić gostujući u emisiji Amidži ṣ̌ou, govorila je o raznim temama iz njenog poslovnog i privatnog života. Loto devojka progovorila je o svojim glumačkim ulogama i otkrila da je mnogo prilika propustila zbog emotivnih partnera.

"Muškarci uništavaju karijeru"

Da li je istina da si odbila da glumis u filmu "Nacionalna klasa"? - pitao je voditelj.

- To sam se tako tada istripovala. Ja sam tada potipisala ugovor, dobila scenario, proṣ̌la kastinge. E, onda mi je moj tadaṣ̌nji partner tako poljuljao samopouzdanje u tom trenutku vrlo perfidno i lukavo - rekla je Suzana, a na konstataciju Ognjena da muṣ̌karci ponekad upropaste karijeru Mančićeva se nadovezala:

- Ne ponekad. Uvek, muṣ̌karci uniṣ̌te karijeru - dodala je Mančićeva.

Suzana Mančić Foto: Damir Derviašagić

Provodadžijsko upoznavanje sa suprugom

Podsetimo, Suzana Mančić je 24 godine sa Simeonom Ocomokosom, od čega su, kaže, pet godina u braku. Upoznavanje je bilo "provodadžijsko", a za sve ove godine su imali i razmirice i svađe, a potpisali su i neku vrstu predbračnog ugovora i to na njen predlog, a zbog njegovih ćerki, koje je nisu isprva nisu volele, kako je priznala.

Suzana je otkril da iako uživa u bogatstvu koje ima Simeon, kada njega ne bude njoj to bogatstvo ništa ne znači.

- Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumemo. Volim, lepo mi je da imamo lepa putovanja, da mi napravi neko lepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće - rekla je Suzana Mančić svojevremeno.

