Aca Lukas nastavlja da radi punom parom nakon skandala u Severnoj Makedoniji kada mu je prekinut nastup, a on priveden.

On će se već 20 decembra vratiti u Severnu Makedoniju jer će tog dana održati koncert u Skoplju, u Areni Jane Sandanski. Ono što je pevač odlučio zajedno sa producentom i vlasnikom Hajp produkcije i televizije Sašom Mirkovićem je sve oduševilo. Oni će ceo prihod sa tog spektakla donirati porodicama nastradalih u diskoteci u Kočanima.

Lukas i Saša Mirković će lično posetiti porodice žrtava i uručiti sredstva.

Ovim povodom njih dvojica su se oglasili snimkom na društvenim mrežama.

Nastavlja svoju muzičku misiju

Izneli svoju stranu priče

- Evo sada smo u Banjaluci trenutno. Aco, kako se osećaš trenutno, posle današnjih svirki, jučerašnjih? Posle ovog hapšenja? Što si ti u stvari uhapšen?- upitao je Saša Lukasa.

-Osećam se lazanjski! Ja uopšte nisam bio uhapšen – odgovorio je Aca.

-Dobro, privremeno zadržan – ispravio se Mirković.

Folker je i dalje u nedoumici ko zadržavanja u policiji:

-Ja i sad ne znam što sam priveden stvarno. Zato što svi papiri su bili regularni. To nije procedura drugačija od onih koje smo imali do sada sa svim nastupima drugim. Ali rekli smo… Juče smo rekli da smo nekom stali na žulj -objašnjava Aca i dodaje:

-Ima jedna stvar! Vidi, u mnogim ljudima na svetu postoje animoziteti. Postoje neke stvari, neko ne voli nekog zbog nečega. Nisu u dobrim odnosima i onda se ljudi sporečkaju. Svađaju se i tako dalje.

Direktan i korektan

Ništa ne može da ih poremeti

Nastavlja se razgovor Lukasa i Mirkovića, Saša započinje, pa se Vuksanović nadovezuje.

-Prvi put se vidimo ti i ja posle Severne Makedonije…Da pošaljemo poruku pre svega građanima Severne Makedonije, da mi nećemo da ih ostavimo na cedilu i da ćeš ti da nastupaš u Severnoj Makedoniji. A želim da kažem i da se složiš ti sa mnom ! Želim tvoje mišljenje. Da kompletan prihod koji bude u „Janes Sandanski“ da damo, ali mi da damo, ti i ja da odnesemo. Da podelimo porodicama žrtava koje su nastradale u Kočanima- predložio je Mirković.

Lukas se složio s njegovim predlogom:

- Apsolutno se slažem. I to kompletan, ne deo prihoda, nego kompletan prihod. Ljudi mogu da imaju uvid u to. Evo ja sad kažem, kompletan prihod od koncerta 20. decembra u dvorani "Janes Sandanski" ćemo dati i podeliti porodicama. Uglavnom dece koja su nastradala u Kočanima. Ali ne kao prihod koji su imali troškove, mi to ne radimo. Mi dajemo pihod, mi dajemo bruto sve. Znači, mi ćemo da platimo troškove.Ovaj prihod kompletan ćemo dati u dobrotvorne svrhe, humanitarno- objasnio je on.

Mirković je do detalja ispričao sve vezano za ovaj nastup:

-Ja sam saglasan sa Acom i to će biti ovako kako smo sad rekli. Podelićemo svim porodicama žrtava nastradlih u Kočanima i nastavićemo dalje da pomažom tim porodicama, jer evidentno, ne mogu da poistovećuju tragediju koja je bila u Kočanima i da niko spočitava nešto Lukasu, meni, bendu, bilo kome… Trebalo je to da kontrolišete. Kako diskoteke, znači ovako da ga kažnjavate, zatvarate, pritvarate, ograničavate slobodu…Bez razloga, a puštali ste diskoteke da rade bez dozvola, puštali su diskoteke da rade koje su od kartona napravljene. Bruka i sramota!

Lukas je prokomentarisao i njegov slučaj:

-Ako je u toj diskoteci između ostalog prekomeran broj ljudi…Ako je bilo previše ljudi kao što kažu njihovi mediji, zašto je klub nastavio da radi sa istovetnim brojem ljudi čim sam ja otišao u policiju? Didžej je puštao muziku još dva i po sata- rekao je Lukas.