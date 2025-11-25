Slušaj vest

Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović kupili su stan u Zemunu s pogledom na Dunav. Kako saznajemo, ova nekretnina nije kupljena u skorije vreme, već pre skoro godinu dana, a oni se nisu opterećivali brzim preseljenjem jer su hteli da novi dom urede po svom ukusu.

Idealan život

Takođe, nije u pitanju jedna od zgrada koje poslednjih godina niču u srpskoj prestonici, već se radi o starijoj gradnji na vrhunskoj lokaciji. Pogled na Dunav, parkovi, mnogo mesta za parking i dobar komšiluk, apoteke, sve što je potrebno za idealan porodični život. Kako nam izvor blizak bračnom paru kaže, oni ne žure sa useljenjem jer oni već imaju svoj stan.

- Sloboda i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana. Kad je ona žena napala Slobodu, to je bilo u blizini te zgrade. Stan ima veću kvadraturu nego ovaj u kom žive, a s obzirom na to da im deca rastu, stan u kom su dosad živeli postao je tesan. Odlučili su se za ovaj kraj jer im je sve po meri. Lokacija, okruženje, kvalitet zgrade. Znate da su oni skromni i da nemaju te komplekse da žive po luksuznim naseljima u Beogradu, već im je samo bilo bitno da pronađu nekretninu koja će im u potpunosti odgovarati. Oni su se u dogovoru s ćerkama odlučili za ovaj stan i nisu žurili sa useljenjem, već su hteli da ga renoviraju po svojoj meri, s obzirom na to da je u pitanju starija gradnja - rekao nam je sagovornik.

Sloboda i Vojin nisu daleko otišli od lokacije na kojoj su živeli, pa se širokim bulevarom na Novom Beogradu može brzo stići s jedne lokacije na drugu. Nije poznato šta će uraditi s nekretninom koju imaju u blokovima na Novom Beogradu, a tokom braka, osim stanova u Beogradu, Ćetković i Mićalovićka stekli su i veliko imanje van srpske prestonice, tačnije, u Čortanovcima. Oni tamo uglavnom provode svoje slobodno vreme, a poseduju i oko 60 čokota vinove loze.

Skladan bračni par ovde uživa da provodi vreme sa svojim naslednicama Verom i Milom, posebno za vreme praznika, a u njihov dom možemo da zavirimo putem društvenih mreža, budući da Sloboda često deli fotografije iz ove kuće, dok se sunča kraj bazena.

Sam svoj majstor

Sloboda je jednom prilikom na Instagramu podelila kako je uživala u obilasku vinograda s prijateljicama, dok prema objavama na mrežama Vojin često uživa u ribolovu s njihovim porodičnim prijateljem Vukom Kostićem. Tokom izgradnje vikendice on je bio sam svoj majstor. Pomoćni objekat pored kuće izgradio je uz pomoć bliskih prijatelja, bez angažmana firmi za gradnju.

