Veza Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta već mesecima je u centru pažnje zbog brojnih turbulencija i skandala. Pevačica je sada na Instagramu objavila poruke koje je njen partner razmenio sa devojkom oko koje je, kako tvrdi, izbila velika svađa još u avgustu.

Podsetimo, Ana je tada prijavila Raleta za nasilje nakon žestokog sukoba izazvanog porukama koje je pronašla u njegovom telefonu, a koje je on razmenjivao sa jednom šminkerkom.

U prepisci koju je Ana podelila,

„Ali ovako... da vam se javim... evo druge prilike“, napisao joj je 17. jula u pola šest ujutru, dodajući emotikon srca.

„Dogovoreno“, odgovorila mu je ona.

Prema objavljenim porukama, Rale je devojku zvao 23. avgusta, ali mu se tada nije javila — naknadno ga je ipak pozvala. Zatim ju je, prema istoj prepisci, kontaktirao i u oktobru, što je Anu dodatno uznemirilo i navelo da ove poruke iznese u javnost.

Ana Nikolić o skandalu u Dubaiju

Inače, Ana se nedavno prisetila neprijatne situacije iz Dubaija, kad su je izbacivali iz hotelske sobe dok Raleta nije bilo na vidiku.

- Dok su me izbacivali iz hotela, on je tamo bio u čaši, nije bio u sobi, ne znam gde je bio, šta je radio! Tamo nešto ne radi WhatsApp, nisam mogla da ga dobijem, čoveka nije bilo! Menjali smo sobe na svaka dva dana, pa je nastala zbrka sa osobljem - rekla je prvo Ana u podkastu Bokija 13.

- Posvađali smo se posle i na aerodromu, rekao mi je ružne reči pred ženom koja radi na aerodromu, izvređao me je pred ženom kojoj dajemo dokumente, pred let... Ostavila sam mu sve kofere, morao je da plati sve na svoje ime, svaki kofer iz svog džepa! - dodala je pevačica.

- Rekla sam tamo da se ne osećam dobro, odmah su mi merili pritisak, sve živo, haos. Vade mi krv, kažu da ne mogu da putujem, a meni pritisak 120 sa 80! Bila sam drska, oni to tamo ne vole. Odvojeno smo došli u Beograd - zaključila je Ana.

"Nožem je krenula na mene"

Podsetimo, Rale je tvrdio da ga je Ana napala nožem.

- Nije mogla da se smiri, ona je celu sobu razbila. Uzeo sam telefon i rekoh: "Sad ću da snimim šta si sve razbila". To su bile psovke, uvrede... Sve imam snimljeno na telefonu. Kaže: "Gledaj mi modrice, gledaj šta mi radiš". Rekoh, ajde daj da snimim te modrice, a ono nema ništa po telu. U jednom trenutku je otišla u kuhinju, polomila je sve što može. Onda je ušla u trpezariju, bacala je tanjire što su ostali od ručka po zidovima. Tu sam skočio i rekao: "Alo bre ženo, ovo je treći put da razbijaš celu kuću, jesi normalna budalo?". Rekla mi je: "Sada ću bre da uzmem nož da te izbodem". Otišla je u kuhinju i ja sam stvarno mislio da će to uraditi. Međutim, ona je ostavila nož i zaletela se na mene da me udari. Ja sam je uhvatio za ruke, ona se tu otimala i stvarno sam je u tom otimanju jednom nehotice udario. Kada sam video da ne mogu da je smirim, samo sam je obgrlio i spustio na pod. Molio sam je da se smiri - rekao je Rale za Blic u avgustu, kojem je tada bila izrečena mera zabrane prilaska.

