Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Sara Šajić je prva koja me ocinkarila ovde, ona je prva najnezahvalnija. Anastasiju ne mogu da navodim, slab sam na nju. Uroš je nezahvalan, a gledao sam da ga nikad ne uvredim. Mislio sam da je normalan dečko, ali nije - rekao je Bora.

- Evo zahvalan sam ti što si mi ukrao novac - rekao je Uroš.

- Treće mesto je Boginja. Ona je mislila da sma ja alavac, a svi znaju da ja nisam. Sale Luks je zahvalan, uvek će da pokaže poštovanje i zahvalnost. Drugo mesto je Terza. On je iz poštene porodice, to znam. On se ne šlihta nikome, nego je samo zahvalan i zna da vrati troduplo više. Treće mesto je Maja, takođe ume da vrati duplo. Ona sve zna da podeli i jako je zahvalna - rekao je Bora.

- Anastasija je nezahvalna osoba. Branila sam je dok je Bora ponižavao i vređao, a ona dođe i po*iša se po tome i sedi sa Todićkom. Mene ne zanima sa kim ćeš da se je*eš ili družiš - rekla je Boginja.

Bora je nastavio da govori o Boginji

- Ona se ne je*e - rekao je Bora.

- Ja i dalje osuđujem ono što je rekla tebi. Moje i njeno mišljenje se ne podudaraju - rekla je Anastasija.

- Ti meni govoriš da ličim na majmuna iz zoološkog vrta - rekla je Boginja.

- Ja sam više majmuna odgajio nego neko dece - rekao je Bora.

- Druga osoba je Bora. Ja sam vas spojila u krevetu i pričala sam da treba da se izmirite, a ti imaš sujetu i ljubomoru - rekla je Boginja.

- Krivo mi je što nisi sa Filipom u vezi - ubacio se Bora.

- Nemoj mene da mešaš! - skočio je Filip.

- Šta da kažem kad spominje tebe. Kako sam je uvredio nek mi kaže da joj se izvinim - rekao je Bora.

- Ja sam i te kako svesna njegovih mana, ali kada on priča nasamo sa mnom drugačije prezentuje... Ako nastaviš ovako da vređaš ljude ti i ja se više nećemo družiti - rekla je Anastasija.

- Ti ja smo završili! Treća osoba je Teodora. Nezahvalna si prema ovom slonu iako ga ne podnosim. Pop je zahvalan, znam da je uvek zahvalan jer sa njim provodim vreme. Druga osoba je Zorica. Treća osoba je Matora - rekla je Boginja.

