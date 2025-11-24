Slušaj vest

Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca iz "Amadeus benda", potvrdio je da se razvodi od svoje supruge nakon 35 godina braka, početkom marta meseca.

Kako je tada istakao, glavni razlog njihovog razvoda je to što ju je navodno uhvatio kako konzumira ilegalne supstance.

- Podneo sam tužbu za razvod. Nije prijatno kad uhvatiš ženu... Kod mene je to kao kod ćaleta. Nisam znao da ona konzumira to, nisam ni pretpostavljao. Malo je sve to čudno, malo sam se i uplašio, pravo da ti kažem - rekao je on na samom početku razgovora za doaće medije, zatim otkrio da nije ni pokušao da razgovara sa njom kada je saznao da se, kako kaže Aca, drogira:

- Nema tu šta da se kaže. Primetio sam da nestaje novac iz kuće.

- Naravno, ćerka je na njenoj strani, zato sam se ćerke i odrekao. Istina je da im neću prepisati imovinu. Sve je ostavljeno deci mog brata Bokija, on svira sa mnom, znate ga - rekao je Aca iz "Amadeus benda" za Hajp pre nekoliko meseci.

"Objavio je mamine provokativne fotografije"

Aleksandrova ćerka tvrdi da je porodični haos nastao pre nekoliko meseci kada je njen otac Aca napravio ljubomornu scenu zbog izvesnog čoveka od kojeg je njena mama kupila neke knjige i izbacio je iz kuće bez kaputa, bez tašne, telefona…

– Mama je po hladnoći krenula peške do mog strica Bojana na Medaku, jer kod sebe nije imala ni novčanik, ni telefon, ali tamo joj niko nije otvorio vrata, pa je odatle otišla peške na Banjicu kod kume – priča ćerka i nastavlja:

– Tata je tada iz besa i osvete uzeo mamin telefon i zatim te dve provokativne fotografije, koje je inače ona ranije na njegovo insistiranje snimila, pustio na mamine društve mreže. Ja sam bila pored njega, plakala sam i molila ga da to ne radi, ali ipak je uradio – pričala je ćerka.

