Slušaj vest

Miljana Kulić podigla je prašinu u javnosti nakon što je iznela nove optužbe na račun Ivana Marinkovića, a posebno je odjeknuo deo u kojem govori o njegovom odnosu sa Gocom Tržan.

Miljana je potom dodala da je, prema njenim rečima, Ivan posebno nezahvalan prema Raši, jer je on taj koji je godinama odgajao Lenu.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

-Ivan je nezahvalan prema majci svog deteta, uvek se takmičio sa mnom. Nezahvalan je i prema Goci Tržan koja mu je podarila ćerkicu. Govorio je kako ju je posle nastupa odveo u toalet i tu je napravio Lenu. Omalovažava i degradira na svaki mogući način njegovu majku i zato Lena neće ni da čuje za njega. On nije mogao da se udostoji da Željka odvede na more. Od godinu dana video ga je dva dana. Nije se udostojio da pozove moju majku dok je imala znate već šta. Nezahvalan je prema Raši koji odgaja njegovo dete. Ovde ponižava i Gocu i njega - šokirala je Miljana Kulić.

Razvod je bio jeziv

Goca Tržan je godinama u srećnom braku sa Rašom Novakovićem, a svojevremeno je otkrila kako je preživela razvod od rijaliti učesnika Ivana Marinkovića.

1/8 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Novaković Foto: Miomir Milić, ATA images

Kako je Goca istakla, ona nije mogla da bude više sa čovekom koji pije i koji se kocka.

- Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor”, jer sam pomislila da će nam ta razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Ja tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - rekla je Goca.

- Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila sam da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čoveka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo. Razvod je bio jako jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želeo da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju ćerku – kaže Goca za domaće medije.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: