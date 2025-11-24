Slušaj vest

Sanja Vučić iskritikovala je takmičarku Sandru Janković (18) iz Čačka u poslednjoj emisiji "Zvezde Granda". Ono što niko nije očekivao jeste to da će takmičarka da joj odgovori pred svima.

Budući da je takmičarka amaterka i da je dobila samo šest "da“ i jedno "ne" od Sanje, mnogi članovi žirija "progledali su joj kroz prste" zbog treme i prvog javnog nastupa. Ipak, Sanja je imala i jednu malu opasku na račun izgleda.

Ona je prvo obrazložila zašto je dala panik taster, a zatim joj uputila kritiku.

- Imaš vremena da napreduješ, dobićeš i svog mentora. Ovo ‘ne’ je bilo kao podstrek da te prati, da uvek moraš da napreduješ i da budeš bolja. Jedna mala sugestija, to je moj lični ukus, crveni karmin ti ne stoji– rekla je Sanja, nakon čega je takmičarka odbrusila:

- Hvala puno, ali ja baš mislim da mi stoji, to je neka moja zaštitna energija.

Sandra se zahvalila i na pohvalama i na kritikama, a nakon što je odgovorila Sanji, žiri se ujedinio.

– Tako je, odgovori, vidiš kako ne da, sad te još više volim-povikao je žiri gotovo uglas.

Sandri se slošilo na sceni

Inače, Sandra Janković se slošilo u emisiji "Zvezde Granda". Sandra je tada imala prvi javni nastup, pa nije ni čudo što je od treme zaboravila tekst pesme i što joj nije bilo dobro nakon što je završila sa pevanjem.

Kako su Keba i Dara zaigrali tokom izvođenja druge numere, tako je Sandra na kratko zaboravila stih pesme, pa se umesto reči čulo „na-na-na“.

Voditelj je primetio da nešto sa Sandrom nije u redu, pa nije znao da li je povređena zbog rezultata ili joj se slošilo zbog treme.

- Hoćeš da zaplačeš? Je l’ imaš vazduha? Hoćeš vodu? Vidim da se ljuljaš – poručio je zabrinuto Voja, a takmičarka otkrila da nema vazduha i da joj je ovo bilo prvo javno pojavljivanje, ako se izuzme audicija.

