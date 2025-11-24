Slušaj vest

Danas je svet muzike zavijen u crno, legendarni tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović preminula je u 66. godini života, nakon duge i teške bolesti.

 Ljiljana je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Sarađivala je sa najpoznatijim imenima: Zdravko Čolić, Aca Lukas, Željko Joksimović i mnogi drugi.

 Posebno je bliska bila njena saradnja sa čuvenom Marinom Tucaković — zajedno su stvorile hitove koji su obeležili više generacija.

 Poznati su u šoku i tužni zbog njenog odlaska. Goga Sekulić, koja je godinama sarađivala sa Ljiljanom, emotivno je poručila:

Goga se oprostila od Ljilje
Foto: Printscreen

"Hvala na saradnji za par hitova sa legendarnom Marinom Tucaković. Počivaj u miru Ljiljo."

Željko Joksimović je objavio Ljiljnu fotku i napisao "Zbogom Ljiš".

Željko se oprostio od Ljilje
Foto: Printscreen

Oglasio se i Keba, pa poručio:

"Sarađivali smo na jednom kompletnom albumu. Pesma ”Ti hodaš sa njom” je i dan danas veliki HIT ..Ona je to napisala..Zahvalan sam joj na svakoj lepoj reči za mene i siguran sam da je zaslužila svako drugo svetlo sem ovog u kome je bila ..Sauċešće porodici i neka joj je večna slava."

 Pogledajte dodatni snimak:

