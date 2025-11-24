ESTRADA SE JOŠ UVEK OPRAŠTA OD LJILJANE JORGOVANOVIĆ! Goga Sekulić uputila krupne reči, a Željko Joksimović FOTKU: Srce da vam stane...
Danas je svet muzike zavijen u crno, legendarni tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović preminula je u 66. godini života, nakon duge i teške bolesti.
Ljiljana je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Sarađivala je sa najpoznatijim imenima: Zdravko Čolić, Aca Lukas, Željko Joksimović i mnogi drugi.
Posebno je bliska bila njena saradnja sa čuvenom Marinom Tucaković — zajedno su stvorile hitove koji su obeležili više generacija.
Poznati su u šoku i tužni zbog njenog odlaska. Goga Sekulić, koja je godinama sarađivala sa Ljiljanom, emotivno je poručila:
"Hvala na saradnji za par hitova sa legendarnom Marinom Tucaković. Počivaj u miru Ljiljo."
Željko Joksimović je objavio Ljiljnu fotku i napisao "Zbogom Ljiš".
Oglasio se i Keba, pa poručio:
"Sarađivali smo na jednom kompletnom albumu. Pesma ”Ti hodaš sa njom” je i dan danas veliki HIT ..Ona je to napisala..Zahvalan sam joj na svakoj lepoj reči za mene i siguran sam da je zaslužila svako drugo svetlo sem ovog u kome je bila ..Sauċešće porodici i neka joj je večna slava."
