Karatista Miloš Vuković Riki, pobednik prve sezone rijalitija "Parovi", postao je uspešan biznismen koji sada živi u Dubaiju sa svojom porodicom.

Nedavno je za Kurir otkrio šta se sve promenilo od rijalitija u njegovom životu, na koji je način došao do tolikog novca i u kakvim je odnosima sa Zoricom Dukić, s kojom je svojevremeno bio u vezi.

Da li je istina da ste milioner? Često se to spominje u medijima.

- Ne znam šta bih vam rekao, ali trudimo se. Radimo jako i uspešni smo. Imamo sigurno multimilionsku firmu, definitivno ide sve kako treba. Svaki trud se isplati.

Kako je došlo do tog biznisa? Bavili ste se sportom?

- Ja sam oduvek imao taj biznis majndset. U Srbiji sam bio suvlasnik dve, tri kafane. Oduvek sam želeo da radim, da zaradim svoj novac pošteno. Potom sam došao ovde u Dubai i krenuli smo novi početak.

Sa ženom si osnovao taj biznis?

- Tea i ja smo sve zajedno pokrenuli. Ja sam došao 2015, ona je nakon par meseci došla na ideju da pokrenemo to. U pitanju je fitnes, imamo oko 70 trenera koji dolaze iz Srbije, Bosne i Hrvatske. Tu smo broj 1 u Abu Dabiju, uskoro se širimo za Saudijsku Arabiju. Jedan od drugih biznisa koji imamo je da uvozimo svu našu srpsku hranu, vina i rakije. Jedini smo u tome, zaista nas ima svugde.

Kako ste se upoznali?

- Znamo se od 2010. Već smo 14 godina zajedno. Upoznali smo se tako što je radila u teretani blizu mog kafića. Ona je bila najmlađa tu koju su slali da kupuje svašta nešto i često je prolazila pored mog lokala, i onda sam joj rekao jednom prilikom "komšinice, svrati na žurku". Tako je sve počelo.

Zašto ste se baš odlučili za Dubai?

- Interesantno pitanje. Razmišljao sam da odem preko, a istinita priča je da sam otišao kod astrologa da mi uradi natalnu. Pitao sam ga da li da idem za Ameriku, Kinu ili Dubai. On mi je rekao da definitvno treba u Dubai da odem. I ja sam sutradan kupio kartu. To je prava istina. Doduše, rečeno mi je da odem na put kroz godinu dana, a ja sam otišao odmah.

Ti si bio prvi pobednik rijalitija "Parovi". Koliko si uzeo para tada?

- 250.000 evra.. Gospođica Zorica i ja smo pobedili u "Parovima", pa smo podelili novac. Ona je nakon toga nastavila sa rijaliti karijerom. Ja sam uložio taj novac u par biznisa, neki su bili profitabilni, neki ne. Koliko sam čuo i Zorica se posvetila biznisu, sretnemo se jednom u dve, tri godine, čuo sam da joj ide dobro.

Jel se kaješ zbog neki stvari iz rijalitija?

- Bilo je to jedno lepo iskustvo i dobra škola. Drago mi je što više nekih snimaka nema na Jutjubu. Ja sam u rijalitiju bio jedino sa Zoricom u vezi.

Zbog čega ste raskinuli?

- Ljudi se sastave i rastave i idu dalje. Neko iskustvo vas poveže, a neko razdvoji. Nismo raskinuli zbog rijalitija. Mi smo sada super prijatelji.

Da li si u kontaktu s nekim iz estradnog sveta? Naši pevači često pevaju u Dubaiju.

- Ja sam ovde samo dobar gost. To sve organizuje moj dobar prijatelj Đorđe, nemam nekih dodirnih tačaka sa estradom. Moj životni dan se sastoji od 15 sati u kancelariju i posle idem kući da budem sa porodicom.

Jel bi ulazio ponovo u rijaliliti? Bilo bi baš zanimljivo da milioner uđe u takav program.

- Verovatno onda niko ne bi verovao da sam milioner(smeh). Možda bih ušao u Dubai bling. Nemam tih želja zaista, ne vidim sebe tu. Nemam ništa protiv. Nadam se da nikad neću morati. Volim nekad da bacim pogled.

Ko ti je zanimljiv?

- Upoznao sam Janjuša, mislim da je sjajan momak. Jako zanimnljiv, harizmatičan.

Pisalo se da jedan momak na Cecinom nastupu potrošio 100.000 evra.

- Bio sam tu ispred, što bi se reklo dobar gost, ali nisam je upoznao. Volim da je slušam. Jedan čovek je potrošio 100.000 evra na njenom nastupu. Istina je to što se pisalo. Sticajem okolnosti znam dečka.

Jel bi ti potrošio tolike pare na nečijem nastupu?

- Meni je izduvni ventil da otputujem. Volim da izađem sa svojim prijateljima, ali nije to neko bahaćenje.

