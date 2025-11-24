Slušaj vest

Drama oko hapšenja Ace Lukasa u Kavadarcima dobija svoje nastavke iz dana udan! Pre samo dve večeri pevač je priveden u jednom lokalu u Severnoj Makedoniji, a tamošnja policija saopštila je da je zatekla niz nepravilnosti i kršenja propisa.

Vest je bila udarna u čitavom regionom, a sada Aca Lukas lični oglasio i izneo niz šokantnih detalja.

"Uhapšen sam na pravdi Boga"

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas priveden u Makedoniji u policiju Foto: Printscreen Instagram, Instagram

"Gledajući portale danas dođoh do jednog fantastičnog saznanja. Naime, videh da je premijer Severne Makedonije danas izjavio da će glavni prioritet njegove vlade biti da obrati pažnju šta rade pevači i menadžeri kada dođu u Severnu Makedoniju. Ja sam iz toga zaključio da je u Severnoj Makedoniji najbolji standard u Evropu, mislim, koliko znam u Norveškoj je najbolji standard, ali nisam čuo da norveška vlada brine šta rade pevači i menadžeri kada odu tamo, čini mi se da se oni bave onim stvarima kojima i treba da se bavi vlada, da ja ne filozofiram jer nisam siguran da se razumem u te izraze, ali sigurno vode računa o obnovi infrastrukture, pa vode računa o inflacijama, pa vode računa o mnogim stvarima koje se bitnije od toga šta rade pevači", govori Lukas pa nastavlja:

"E, pa ako je severnomakedonskoj vladi prioritet šta rade pevači onda oni sigurno nemaju nekih drugih problema, znači imaju puteve šest traka, plate 5.000 evra, nezaposlenosti nema, e pa ja ipak mislim da je prioritet vladi Severne Makedonije da se bave ličnim frustracijama, animozitetima i privatnim ratovima pripadnika i članova sekretara i tim ljudima koji se tu motaju i rade nešto i da vodi preko narodnog izbora ratove sa ljudima koji im nisu krivi, pa sam i ja tako uhapšen ono veče na pravdi Boga", bio je iskren Aca pa je zaključio:

Aca Lukas o svom hapsenju Izvor: Kurir

"Gospodo iz vlade obzirom da ćete da obraćate pažnju na pevače i menadžere, a to se odnosilo na mene, ja ću odmah da vam kažem šta radim, ja pevam i uveseljavam narod i oni me vole i mi se zabavljamo fenomentalno, međutim, problem je što pored takvih kao što ste vi ne možeš kompletno da uveseljavaš taj narod jer su srećni dok slušaju nas, a kad odu kuću vi ih potpuno rastužite svojim potezima, svojim privatnim ratovima i ličnim bogaćenjem. Svi vrlo dobro znaju da sam ja ono veče uhapšen zbog privatnog rata sekretata vaše vlade, eto ljudi vidite koga ste glasali, strašno, ja ću da dođem da sviram i da vidim kada obratite pažnju šta ćete da vidite i zaključite šta je radio Aca Lukas, umesto da obratite pažnju kako žive vaši ljudi."

O čitavoj situaciji oglasio se i Saša Mirković:

Pogledajte dodatni snimak: