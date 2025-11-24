Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, koji se proslavio kao Baka Prase, oko godinu dana posle raskida sa Anjom Blagojević (Anjom Bla) u svom najnovijem "lajvu" rešio je da iznese "pravu istinu o prekidu njihove romanse".

Baka je otkrio da je prethodno nekoliko puta pokušavao da je ostavi, sve dok mu jednom prilikom nije rekla da je ostala u drugom stanju.

O Anjinoj trudnoći

- Danas vam pričam o mojoj vezi, raskidu i odnosu posle raskida sa Anjom Bla, o varanju i o Anjinoj trudnoći. Nisam hteo da izbacujem privatne detalje naše veze i raskida jer mi je bilo žao, ali mi se smučilo da se Anja, malo, malo pa meša u moj život i da, kada ja reagujem na njene postupke, ispadam neko ko ne može da preboli i ne može da nastavi dalje - počeo je bio Ilić, gledajući pravo u kameru.

- Hoću da se zna da sam ja Anji isključivo i samo pomagao, aktivno pomagao i nakon raskida, sve do trenutka kada je ona počela da uznemirava moju devojku. Njeni "botovi" kreiraju svoju istinu da sam ja nesrećni bivši koji ne može da preboli svoju bivšu i konstantno je pominjem svake noći, dok zapravo svako moje pominjanje je prouzrokovano njenim postupcima, ali oni magično ništa od toga ne vide što ona radi... - nastavio je on, dodajući da ju je "ostavio jer jednostavno više nije želeo da bude s njom".

Ostavio sam je 2023. godine

Svađali bi se, pa mirili, jer je "on verovao da je to ljubav, ne znajući za bolje".

- Ono što ljudi ne znaju jeste da sam ja nju ostavio 2023. godine, dva puta. Jednom sam je ostavio krajem novembra 2023. nakon što se ona, valjda, vratila sa Sejšela i, pomirili smo se... Ona meni rekla i da je trudna; posle se ispostavilo da ipak nije trudna. Kada sam skapirao da sam s njom ostao u vezi zbog te ideje da ću imati bebu, ja sam odlučio da odem, ali sam želeo njoj da olakšam taj raskid, taj period... Sve sam želeo da uradim što je u mojoj moći da njoj bude lakše, da njoj bude bolje... Ljudi govore da sam ja nju maltretirao posle raskida, da nisam mogao da je prebolim, dok je zapravo istina da je ona mene molila da izbacim video o raskidu, da kažem da je ostavljam zbog posla, zato što su joj prošli put kada smo raskinuli, 2022. godine, ljudi pisali kako je sponzoruša, "uzela Ajfon i otišla", a to je nju strašno pogodilo.

"Bolje je prošla nego majka troje dece"

Nakon raskida, istakao je Baka Prase u istom "lajvu", on joj je platio godinu dana života u stanu na Vračaru.

- Znate da su ljudi dosta prozivali Anju da je sponzoruša dok je bila sa mnom u vezi, a ja da bih to sprečio sam stvorio iluziju da je ona neverovatno uspešna i bez mene, da ima svoje pare i da zarađuje ne znam koliko, da njeni imaju para i, da bih zadržao tu iluziju, jer da je posle raskida otišla u neki mali stan iz stana gde smo živeli od 300 kvadrata, ljudi bi joj pisali: "Šta je, kao, nemaš para bez Bake... Znali smo da si sponzoruša..." Da bih ja to sprečio, ja sam odlučio da joj platim stan u centru Beograda, na Vračaru, koji košta mesečno 3.500 evra i koji sam platio godinu dana unapred da bi imali što manje kontakta. I to je stan onaj koji možete videti u njenim klipovima. Zamolila me da javno ne kažem da sam joj platio stan, da ne ispadne da ona bez mene nema para - govorio je on sada, bez zadrške.

- Stan joj je bio plaćen preko 30.000 evra za godinu dana, ostao joj je automobil koji je prodala, a koji vredi 100.000 evra da bi platila sebi stan u Dubaiju i da bi živela samostalno... Satove je takođe prodala za preko 30.000 evra i naravno to su sve njeni pokloni sa kojima ona može da radi šta hoće, ali hajde da realno sagledamo njenu samostalnost i, realno, bolje je prošla nego majka troje dece posle razvoda - završrio je Baka.

