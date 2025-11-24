Slušaj vest

Zdravko Čolić je zvezda čija slava datira još iz "one" Jugoslavije.

On je tokom godina prošao sve i svašta, a oni stariji se sećaju priče da je uhapšen.

Čola je sredinom osamdesetih godina prošlog veka želeo da postane privrednik. On je imao ideju koju je krenuo da sprovodi u delo, ali mu se zbog toga dogodila nezgoda, zbog koje je završio kod sudije i dobio dosije.

I čola bio hapšen u Severnoj Makedoniji

On je otkrio da je bio hapšen u Severnoj Makedoniji zbog sumnje kupovine deviza, a potom pušten da se brani sa slobode.

- Bio sam neka vrsta menadžera i čoveka koji je imao određena uložena sredstva u oblasti telefonije, a šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kada sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu - ispričao je tom prilikom pevač.

- Bilo je vrlo neprijatno. Ljudi su kupovali devize u tim albanskim selima. Pratili su me sve vreme jer šta ja radim tu u februaru kad nema ni koncerata, ni turista... A ja natovaren u grombi kaputu, kao u pesmi Bijelog dugmeta, i oni me sačekaju i uzimaju mi sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalnu kupovinu deviza i da sam sačekao osam meseci, ne bi do tog hapšenja ni došlo. Ali to su bile čiste pare, nikakva "crna lova" - istakao je Čolić, pa otkrio kako su ljudi reagovali na pomenutu situaciju.

- Prvi dan sam bio u kancelariji kod načelnika. Poštovan sam. Voda i pljeskavica. Onda sam poslat u hotel da prespavam, a ujutru bih dolazio na razgovor. Ceo dan traje razgovor, od osam ujutru do osam uveče. To je bila vrsta pritvora sa tolerancijom. Posle tri dana, pušta me istražni sudija i branim se sa slobode. Na smenu su ulazili ljudi da prate suđenje, na uvodnoj reči jedni, pa oni izlaze da uđu drugi da saslušaju odbranu i na optužnicu dolazi treća grupa ljudi. Kada bi dolazili na suđenje, neki bi vikali: "Kriv je, osudite ga", neki drugi su vikali: "Gde ste osudili čoveka, pa svi kupujemo devize?" I, naravno, da dođe Ante Marković i donese zakon da svi možemo kupovati devize - kazao je tada Čola.

