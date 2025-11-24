Slušaj vest

Nesvakidašnja scena dogodila se u subotu na sceni Pinkovih zvezda.

Naime, takmičar Vedad Kajanija saznao je nakon nastupa da je postao otac, a prve čestitke dobio je od tek izabrane mentorke Viki Miljković.

Vedad je pre saznanja da je postao otac odabrao Viki Miljković za mentorku i otkrio zašto je baš ona njegov izbor.

“Odabrao bih Viki, želim da kažem da mi ona nije dala glas, tebe bih odabrao Desingerice” rekao je takmičar.

Viki Miljković prva čestitala

Nakon što mu je Viki Miljković poželela dobrodošlicu, usledilo je saznanje da je Vedad postao otac.

“Brate, što bi se reklo muštuluk, postao si otac ćerkice” saopštio je takmičarov brat sreće vesti.

Vedad se nakon saznanja rasplakao na sceni, a prve čestitke dobio je od mentorke koju je odabrao nekoliko trenutaka pre.

“Sada si postao tata, u ovom momentu, e pa čestitam, neka je živa i zdrava” rekla je Viki, a zatim je zagrlila Vedada.

