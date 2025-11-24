JELENA GOLUBOVIĆ SA SUPRUGOM RAZMENJIVALA NEŽNOSTI U HOTELU! Uhvaćeni na delu: Prvo su vodili ozbiljan razgovor, a onda...
Jelena Golubović i njen suprug prvi put zajedno slave Svetog mučenika Stefana Dečanskog, praznik koji se u narodu naziva Mratindan, a veče pre slave bračni partneri uslikani su u prestižnom beogradskom hotelu.
Na pomenutu lokaciju prva je došla bivša rijaliti učesnica, a nešto kasnije pridružio joj se i suprug koji je ispred hotela stigao taksijem. Bračni partneri su, prema rečima očevidaca, vodili veoma ozbiljan razgovor, a kada su rešili problem, počeli su da razmenjuju nežnosti na javnom mestu.
Nakon poljubaca i zagrljaja, seli su da popiju piće, a ubrzo im se pridružila i Jelenina drugarica.
Planiraju potomstvo
Podsetimo, Jelenin muž iz vanbračne zajednice ima ćerku, a rijaliti učesnica je prva žena koja je zvanično ponela njegovo prezime. Njih dvoje već neko vreme planiraju potomstvo, a u međuvremenu Golubovićeva je otvorila nalog na TikToku preko kojeg svakodnevno komunicira i razmenjuje iskustva sa fanovima.
Ko je suprug Jelene Golubović
Ekipa Kurira svojevremeno je došla do informacija kako su se upoznali Golubovićka i njen partner. Kako kaže izvor blizak glumici, ljubav cveta već neko vreme.
- Oni su se upoznali mnogo davno. Čovek je živeo 18 godina u Srbiji, pa je otišao za inostranstvo. Baš zbog toga je venčanje ovoliko dugo čekalo, jer je morao da stigne papir da on nije oženjen. Skroman je čovek i ne voli medijsku pažnju, a Jelena ga je često pozdravljala kao svog supruga dok je bila u rijalitiju, pa vam je jasno da veza traje mnogo duže od njenog ulaska na Farmu. Imaju u planu da žive u njenom stanu, to je ono što znam i smem da kažem - rekao je izvor.
kurir.rs/informer
