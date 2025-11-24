Slušaj vest

Rada Manojlović se bliži se petoj deceniji, ali nije se puno promenila otkako je kročila na muzičku scenu pre 20 godina, te je zbog toga i dalje svrstavaju u mlađe pevače.

Rada zbog vitke figure i vedrog duha izgleda znatno mlađe, a sada je komentarisala tu temu i potkačila starije kolege.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

- To je zato što mnogi koji pevaju imaju preko 75 godina - rekla je Rada pa dodala:

- Ovo uopšte nisam rekla iz loše namere, ja se divim tim ljudima.

Pevačica je objasnila da je to što i njene dosta starije kolege pevaju aktivno i dalje zapravo odlična stvar, i da mlađima vadi prosek.

- Pa evo pogledajte koliko njih. Mile Kitić sigurno 73, Neda Ukraden isto tako, Vera Matović ima 78 i ubija kako radi. Lepa Lukić takođe, a drži i glas i stas. Vidi na primer Bekutu i Snežu koje imaju oko 60, kako izgledaju i kako pevaju, neverovatno. Kad pogledam njih, mi od 40 smo se tek ispilili - našalila se Rada.

"Sede poluživi i pevaju"

Inače, i Marija Šerifović je jednom prilikom komentarisala starije kolege koji i dalje nastupaju u poznim godinama.

Marija je tada navela da smatra da posle 60. godine ne treba da se bave aktivno muzikom.

1/5 Vidi galeriju Marija Šerifović, drugo veče finala ZG Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja se divim nekim mojim kolegama. Meni je strašno kad vidim - sedi poluživ, umoran, ne liči ni na šta i peva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine... Ne znam šta da kažem. Neka sadi cveće ako mu je dosadno. Evo moja majka Verica, dao bog, zna da peva, lepo peva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Ja sam joj rekla: "Verice, nećeš više da pevaš." I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumem - rekla je ona tom prilikom i dodala:

- Rekla sam joj: "Majko, moji novci su u sefu nekom, negde, u kovertama. Samo lepo odeš, uzmeš i živiš kako želiš."Mnoge njene kolege su je osudile i kritikovale zbog izrečenog stava, a još više su joj zamerili ljudi na mrežama, koji su bili besni zbog toga, među njima je bilo i dosta njenih obožavalaca.

Kurir.rs/ Grand

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: