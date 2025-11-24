Miljana Kulić o Goci Tržan

-Ivan je nezahvalan prema majci svog deteta, uvek se takmičio sa mnom. Nezahvalan je i prema Goci Tržan koja mu je podarila ćerkicu. Govorio je kako ju je posle nastupa odveo u toalet i tu je napravio Lenu. Omalovažava i degradira na svaki mogući način njegovu majku i zato Lena neće ni da čuje za njega. On nije mogao da se udostoji da Željka odvede na more. Od godinu dana video ga je dva dana. Nije se udostojio da pozove moju majku dok je imala znate već šta. Nezahvalan je prema Raši koji odgaja njegovo dete. Ovde ponižava i Gocu i njega - šokirala je Miljana Kulić.