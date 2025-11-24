Slušaj vest

Rijaliti Zadruga 9 Elita uveliko traje, a Miljana Kulić je pevačici i rijaliti učesnici Zorici Marković u hotelu navodno pronašla zabranjen uređaj, što je prijavila obezbeđenju koje joj ga je navodno oduzelo.

- Bude li gospođa Zorica nastavila, biću prinuđena da kažem šta sam našla u hotelu i šta je obezbeđenje oduzelo - rekla je Miljana, a potom dodala:

Zorica Marković Foto: Boba Nikolić

- Znaš onu pesmu: "U tvome telefonu, moga imena nema" - zapevala je Kulićeva.

Miljana Kulić o Goci Tržan

Miljana Kulić podigla je prašinu u javnosti nakon što je iznela nove optužbe na račun Ivana Marinkovića, a posebno je odjeknuo deo u kojem govori o njegovom odnosu sa Gocom Tržan.

Goca Tržan Foto: Printscreen/Instagram

-Ivan je nezahvalan prema majci svog deteta, uvek se takmičio sa mnom. Nezahvalan je i prema Goci Tržan koja mu je podarila ćerkicu. Govorio je kako ju je posle nastupa odveo u toalet i tu je napravio Lenu. Omalovažava i degradira na svaki mogući način njegovu majku i zato Lena neće ni da čuje za njega. On nije mogao da se udostoji da Željka odvede na more. Od godinu dana video ga je dva dana. Nije se udostojio da pozove moju majku dok je imala znate već šta. Nezahvalan je prema Raši koji odgaja njegovo dete. Ovde ponižava i Gocu i njega - šokirala je Miljana Kulić.

456465465.jpg
Screenshot 2024-09-24 223900.jpg
Goca Tržan
2025-06-26 09_28_18-PAPARACO! ZBOGOM ZOLI I SVIM MILJANINIM BIVŠIM LJUBAVIMA_ Influenser VERIO Kulić.png

