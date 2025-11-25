Slušaj vest

Ljubavna drama Ane Nikolić već dugo traje, a burni odnosi sa Goranom Ratkovićem Raletom godinama pune naslovne strane. Čini se da su turbulencije između njih i napetost svakodnevni, budući da pevačicač sada javno aludira na teške trenutke kroz koje je prošla.

Na svom Instagram profilu podelila je poruku koja jasno ukazuje da je dugo trpela bolne situacije u vezi, ali da je odlučila da zatvori vrata svemu što ju je povređivalo.

- Ti misliš da me možeš povrediti? Pazi, druže, ja sam žena koja je ostala verna čoveku koji me je lagao, varao, ponižavao, vređao, ismejavao, dopisivao se sa svakom... Plaćao pažnju lakih žena... Odlazio i vraćao se kad god je to hteo jer mu je tako odgovaralo... Ali jednog dana nije imao kome da se vrati - piše u objavi koju je pevačica objavila.

Ana Nikolić - poruka sa Instagrama Foto: Printscreen

Dopisivanje sa ženama

Pevačica je nešto ranije na Instagramu objavila poruke koje je njen partner razmenio sa devojkom oko koje je, kako tvrdi, izbila velika svađa još u avgustu.

Podsetimo, Ana je tada prijavila Raleta za nasilje nakon žestokog sukoba izazvanog porukama koje je pronašla u njegovom telefonu, a koje je on razmenjivao sa jednom šminkerkom.

Ali ovako... da vam se javim... evo druge prilike“, napisao joj je 17. jula u pola šest ujutru, dodajući emotikon srca.

„Dogovoreno“, odgovorila mu je ona.

Foto: Printscreen

Prema objavljenim porukama, Rale je devojku zvao 23. avgusta, ali mu se tada nije javila — naknadno ga je ipak pozvala. Zatim ju je, prema istoj prepisci, kontaktirao i u oktobru, što je Anu dodatno uznemirilo i navelo da ove poruke iznese u javnost.

Skandal u Dubaiju

Inače, Ana se nedavno prisetila neprijatne situacije iz Dubaija, kad su je izbacivali iz hotelske sobe dok Raleta nije bilo na vidiku.

- Dok su me izbacivali iz hotela, on je tamo bio u čaši, nije bio u sobi, ne znam gde je bio, šta je radio! Tamo nešto ne radi WhatsApp, nisam mogla da ga dobijem, čoveka nije bilo! Menjali smo sobe na svaka dva dana, pa je nastala zbrka sa osobljem - rekla je prvo Ana u podkastu Bokija 13.

1/42 Vidi galeriju Ana Nikolić na beogradskom aerodromu, vratila se iz Dubaija Foto: Kurir

- Posvađali smo se posle i na aerodromu, rekao mi je ružne reči pred ženom koja radi na aerodromu, izvređao me je pred ženom kojoj dajemo dokumente, pred let... Ostavila sam mu sve kofere, morao je da plati sve na svoje ime, svaki kofer iz svog džepa! - dodala je pevačica.