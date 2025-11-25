Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Stanislav Krofak u vezi je sa atraktivnom crnkom koja je izuzetno popularna na društvenoj mreži Instagram. Stanislav je progovorio o njihovom odnosu i otkrio detalje koje niko do sada nije znao.

Naime, Stanislav je četiri meseca u vezi sa brinetom koja je aktivna na društvenim mrežama i često objavljuje provokativne fotografije. U pitanju je Mina Pavić koju na Instagramu prati preko 30.000 ljudi, a gde neretno objavljuje slike gde je njena izvajana figura u prvom planu.

Stanislav o vezi sa Minom

- Uskoro će biti četiri meseca da smo zajedno, živimo zajedno u Zagrebu, a ona često dolazi u Beograd kod svojih. Sada ću i prvi put reći, da to je ta Mina Pavić i za sada je sve u redu, malo je nezgodno jer sam ja u Zagrebu i sve mi je tamo, a ona je u Beogradu. Pokušavam da sve regulišem, jer je to isto bio problem sa Mionom i isto sam pričao sa njom kad sam bio, pa gledamo da ona bude nedelju dana kod mene, a onda i ovde u Beogradu, jer kada nešto forsiraš to ne ide. Gledam da sve bude opušteno i videćemo u kojem će smeru sve to ići. Imao sam puno iza sebe i veza i vezica, ali i viđanja i stvarno četiri meseca je za mene nešto baš puno. Izgurao sam četiri meseca onda to znači da je za mene nešto posebno – priča Stanislav koji o svadbi trenutno ne razmišlja.

Ne objavljuje slike sa njom

- Ne želim i rekao sam njoj da ne kači zato što sam ja u javnosti. Ovo je sada još traženje, a najlakše je okačiti na društvene mreže fotografije, a ako neko nije srećan džabe sve to. Ne želim da budem u vezi zbog fanova – kroz smeh priča on.

Stanislav o Aniti

U "Eliti" se poslednjih dana mnogo spekulisalo o odnosu Anite Stanojlović i Stanislava, naročito nakon što joj je Asmin Durdžić podvalio cveće uz poruku "Budemo videli", koja ju je navela da pomisli da joj je upravo MMA borac poslao cveće.

Stanislav je to demantovao na društvenim mrežama i u medijima, a potom progovorio o odnosu sa Anitom.

- Mi smo se jedno vreme konstantno dopisivali i znam njeno mišljenje o svemu. To dopisivanje je bilo ovog leta, trajalo je mesec i po dana, ali nismo se nikada videli – rekao je Stanislav, a na pitanje da li je to bilo muvanje ili nešto drugo, kroz osmeh je odgovorio.

- U porukama je bilo svašta tu se završilo i to je to. Bilo je svega, ne mogu se setiti jer je bilo pre par meseci, ali ne mogu sada otvarati poruke. Normalno smo se dopisivali, ne želim da otkrivam da li se ona meni svidela ili ja njoj jer je ona unutra i ne želim da joj pravim probleme i da dobija pitanja u vezi mene. Neka ostane na tome, da se nismo videli i da se tako završilo, ali stoji da je lepa i zgodna devojka - rekao je on.