Ana Sević i njen suprug, biznismen Danijel Nedeljković, ponovo su privukli pažnju svojih pratilaca pažljivo biranim modnim kombinacijama. Sa odmora u Grčkoj, pevačica je podelila seriju fotografija koje odišu opuštenom luksuznošću – dok sedi uz čašu vina i posmatra more, odaje utisak potpunog mira i sofisticiranosti. Za ovaj izlazak izabrala je nežnu bež bundu i karirane pantalone, a poseban akcenat dale su bordo lakovane čizme koje je uparila sa torbom iste nijanse.

Danijel je, jednako elegantan, pozirao u bež odelu koje je savršeno pratilo Anin stajling, pa su još jednom dokazali koliko skladno funkcionišu kada je reč o modi i zajedničkom ukusu.

Ana Sević sa Danijelom u Grčkoj Foto: Printscreen/Instagram

Ana Sević sa mužem bila na venčanju kod bivšeg supruga

Podsetimo, Ana je ranije prisustvovala venčanju svog bivšeg supruga Darka Lazića, a tada je otvoreno govorila o tome kako izgleda njihov odnos danas i kako funkcioniše porodica u proširenom obliku.

– Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo – kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

PROCURILI NOVI DETALJI SA GALA SVADBE FOLKERA: Ana Sević GRLILA Katarinine roditelje, a evo zašto je Darko sve vreme PATIO Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

Nastavila je govorom o podršci kojoj se ponosi:

– Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni – dodala je ona.

