Ana Sević i njen suprug, biznismen Danijel Nedeljković, ponovo su privukli pažnju svojih pratilaca pažljivo biranim modnim kombinacijama. Sa odmora u Grčkoj, pevačica je podelila seriju fotografija koje odišu opuštenom luksuznošću – dok sedi uz čašu vina i posmatra more, odaje utisak potpunog mira i sofisticiranosti. Za ovaj izlazak izabrala je nežnu bež bundu i karirane pantalone, a poseban akcenat dale su bordo lakovane čizme koje je uparila sa torbom iste nijanse.

Danijel je, jednako elegantan, pozirao u bež odelu koje je savršeno pratilo Anin stajling, pa su još jednom dokazali koliko skladno funkcionišu kada je reč o modi i zajedničkom ukusu.

Ana Sević sa mužem bila na venčanju kod bivšeg supruga

Podsetimo, Ana je ranije prisustvovala venčanju svog bivšeg supruga Darka Lazića, a tada je otvoreno govorila o tome kako izgleda njihov odnos danas i kako funkcioniše porodica u proširenom obliku.

– Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo – kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

