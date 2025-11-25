Slušaj vest

Milica Dabović gradi kuću van Beogada, a sad je otkrila da je to poslednjih 10 godina bila njena velika želja. Bivša košarkašica je istakla da je verovala u to da će kad-tad ostvariti svoj cilj, čak i onda kada u nju niko nije verovao.

Dabović je na Instagramu pokazala kako teku radovi, a sa sinom Stefanom često obilazi imanje gde će za par godina biti njihova oaza mira.

- Mogu da kažem da sam ja sanjala o tome. Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno. Danas stojim čvrsto na nogama, ponosna sam i srećna sam. Mislim da sam ispunjena, mirna, da imam muškarca koji veruje u mene i koji me voli i koji me čuva kao malo vode na dlanu. Taj vetar u leđa mi je nedostajao da ostvarim svoj san - rekla nam je Milica na početku.

Milici je sin centar sveta, a kako kaže, želi sve da mu obezbedi.

- Moj cilj je da moje dete ima sve na svetu, za njega živim. Nema ništa lepše od svoga doma i male porodice, ali odabrane

Svi joj okrenuli leđa

Podsetimo, Milica Dabović je na Instagramu objavila deo kuće koja se gradi i tom prilikom se osvrnula na period kada je ostala potpuno sama.

- Ima Boga i hvala mu na tome! A ja, ja kao i obično živim u svom svetu mašte i snova. I ovoga puta mogu reći da sam samo malo kao i obično stisnula m... i krenula u avanturu života. Kada sam to silno, silno, silno želela pre mnogo godina nisam dobro prošla, uzeli su mi sve što sam imala i što sam poželela posle svoje Reprezentativne karijere i svoje 22 titule...ostala sam sama, bez pare i dinara, trudna i tužna i krenula u nove borbe. Svi su mi okrenuli leđa, a ja u jednom trenutku sama, sa verom u sebe i bez odustajanja. Sa onom najvećom željom da ću opet jednoga dana dotaknuti rukom gore nebo i reći uspela sam.

- Bez obzira na sve moje uspone i padove imala sam vetar u leđa, imala sam sebe, verovala sam u sebe dok su me mnogi potcenjivali ili prosto nisu verovali da je to moguće, da su neke stvari realne i da mogu ispuniti to ako je moja želja dovoljno jaka - napisala je Milica.

Dobro zarađuje na Onli fansu

Bivša košarkašica Milica Dabović, sem što prodaje polovnu garderobu, dodatno zarađuje preko Onli fans na kom devojke i muškarci prodaju svoju intimu. Ona je imala oko 9.000 pratilaca i, kako se pisalo, od sada je zaradila više od 130.000 evra.