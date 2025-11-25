Slušaj vest

Goga Sekulić proteklog vikenda odradila je dva veoma posećena nastupa u Austriji i Sloveniji, a ono što se dešavalo u Lincu u petak uveče podsetilo je na stare klupske žurke na kojima je ona bila kraljica provoda.

Pevačicu je u austrijskom gradu dočekao prepun klub i publika koja je od prve pesme pevala uglas.

Atmosfera je, prema snimcima sa društvenih mreža, bila na vrhuncu, ali je pravi haos nastao kada se pojavio konobar bez majice i počeo da joj donosi ruže i šampanjac. Goga je bila vidno iznenađena ovakvim potezom, a te večeri je, kako se priča, dobila više od 500 ruža.

Na jednom od najdeljenijih videa vidi se kako Goga igra uz svog polugolog “domaćina”, dok on drži ružu u ustima, a ona peva svoj hit „Seksi biznismen“. Publika je sve vreme urlala i snimala, pa su scene iz Linca preko noći završile na mrežama.

Samo dan kasnije Goga je nastavila u istom ritmu – u subotu je nastupila u Mariboru, gde ju je ponovo dočekao pun klub i odlična atmosfera.

