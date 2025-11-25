Slušaj vest

Goga Sekulić proteklog vikenda odradila je dva veoma posećena nastupa u Austriji i Sloveniji, a ono što se dešavalo u Lincu u petak uveče podsetilo je na stare klupske žurke na kojima je ona bila kraljica provoda.

Pevačicu je u austrijskom gradu dočekao prepun klub i publika koja je od prve pesme pevala uglas.

Atmosfera je, prema snimcima sa društvenih mreža, bila na vrhuncu, ali je pravi haos nastao kada se pojavio konobar bez majice i počeo da joj donosi ruže i šampanjac. Goga je bila vidno iznenađena ovakvim potezom, a te večeri je, kako se priča, dobila više od 500 ruža.

Goga Sekulić Foto: Printscreen

Na jednom od najdeljenijih videa vidi se kako Goga igra uz svog polugolog “domaćina”, dok on drži ružu u ustima, a ona peva svoj hit „Seksi biznismen“. Publika je sve vreme urlala i snimala, pa su scene iz Linca preko noći završile na mrežama.

Samo dan kasnije Goga je nastavila u istom ritmu – u subotu je nastupila u Mariboru, gde ju je ponovo dočekao pun klub i odlična atmosfera.

Goga Sekulić napravila haos u Austriji i Sloveniji Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, tokom leta je bila jedna od najangažovanijih pevačica na primorju i u regionu, a sudeći po interesovanju, sličan tempo očekuje je i oko predstojećih novogodišnjih praznika.

Ne propustiteStarsGOŠĆA KOJU PUBLIKA OBOŽAVA: Goga Sekulić zapalila klubove u Novom Sadu i Hrvatskoj!
Goga Sekulić
StarsOPORAVILA SE NAKON UDESA! Goga održala koncert u Hrvatskoj, a gost joj bio kolega s kojim je pre 18 godina snimila veliki hit
WhatsApp Image 2024-11-11 at 15.29.26_4536e1b8.jpg
StarsTRI NOĆI SPOJILA I REKORD OBORILA! Goga ovog vikenda zapalila region, od misteriozne devojke dobila OGROMAN POKLON
ami-g-show-02072024-0151.jpg
Stars"NE MOGU S KONJA NA MAGARCA!" Goga Sekulić otvoreno o bivšim momcima, spomenula i Nikolu Pekovića: To je...
goga-sekulic-ata-images-3.jpg