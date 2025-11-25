Slušaj vest

Haris Berković bio je u dugogodišnjoj vezi sa pevačicom Radom Manojlović. Ona je nedavno otkrila da je srećna u ljubavi i da planira svadbu sa novim dečkom, a pevač se dotakao svoje bivše ljubavi nakon mnogo vremena.

Naime, Rada Manojlović biće gost na koncertu Emira Đulovića, a bivšeg dečka Rade Manojlović, Harisa Berkovića su pitali šta misli o tome.

"Samo nek je veselo"

- Sve najbolje, drago mi je da se održavaju takvi programi. Nigde nema pesme kao u Bosni! Drago mi je da je tako, neka zapevaju, nek bude sve super - rekao je Haris Berković, pa pitanje šta ako budu otpevali duet koji su Rada i Haris snimili, Berković je rekao:

- Šta god im je volja, samo nek je veselo - istakao je mladi pevač Haris Berković uz osmeh, zbog čega su mnogi zaključili da je sa pevačicom u korektnom odnosu.

Haris putuje u Ameriku

Inače, Haris Berković je otkrio da je dobio vizu za Ameriku i da uskoro ide tamo na turneju.

Rada Manojlović i Haris Berković raskinuli su vezu 2022. godine, a nakon toga se pevač više nije oglašavao.

Rada je u medijima šturo govorila o raskidu sa kolegom, ali nikada nije želela da kaže šta je bio razlog kraha njihove ljubavi.

- Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala – napisala je Rada na društvenim mrežama nakon raskida.

Rada ne krije sreću

Radin novi partner ima dvoje dece i jedan neuspeli brak, a pevačica želi sa njim bebu.

- Vlada je Radinih godina i iza sebe ima brak i decu. Kada je počeo da radi sa Radim uveliko je bio razveden i iz tog braka koji se neslavno završio ima dvoje dece. On je iz Beograda i važi za jako poštenog i normalnog momka. Prema deci koju ima iz prvog braka je odličan otac i svaki svoj slobodan trenutak koristi da se posveti njima. Inače u gradu ga mnogi znaju i priče koje o njemu kruže su da je potpuno ispravan, odličan i veran prijatelj. I osoba na koju možeš da se osloniš u svakom trenutku - ispričao je izvor.

