Pevačica Jana Todorović može da se pohvali da je zaradila toliko da se svrstava u one bogatije sa javne scene. Iako ima nekoliko nekretnina, njen svekar čak ima i dvorac od 10 miliona evra, i uživa u lagodnom životukaže da joj pravo zadovoljstvo pričinjava da u svojoj kući naloži šporet na drva.

Jana Todorović ne krije da joj male stvari pričinjavaju zadovoljstvo i da živi kao sam normalan svet, pa tako i ona loži drva i kuva u svom domu.

Foto: Screenshot Youtube

- Dosta vremena provodim u kući. U dvorištu imam stari "smederevac". Naložim drva, spremam, kuvam, uživam. Nama pevačima to fali, i tu tražim pozitivnu energiju. Kako sam starija, sve više se vraćam u detinjstvo. Stalno zamišljam kako je bilo kad smo svi bili na selu, složni, na okupu, kada smo svi bili zdravi. Ta divna sećanja, te neke lepe uspomene, to me hrani– ispričala je Jana u emisiji i otkrila da je nedavno dobila ručni mlin za kafu, što je posebno usrećilo.

15 MILIONA € DAO ZA CEO SPRAT NA BEOGRADU NA VODI: A ovo je DVORAC od 10 MILIONA € Janinog SVEKRA, garderober mu ko TRŽNI CENTAR

- To me podseća na moju majku. Znate, porodica mi daje snagu. Tu sam sa mojom sestrom, vodimo abrove od jutra do sutra (smeh)– našalila se Jana, dok je na pitanje o imovini, odgovorila:

- Stvarno nisam došla da pričam šta sam stekla. Ja sam ponosna na svoj Smederevac i na tri, četiri metara drva koji me čekaju - rekla je ona za Grand.

Propao joj biznis

Pevačica Jani Todorović je propao biznis u Beogradu, te je morala da zatvori restoran koji je sa mužem otvorila na Vračaru.

Naime, Jana Todorović je u biznis sa suprugom uložila 250.000 evra, međutim taj biznis folkerki nije zaživeo pa je morala da zatvori restoran.

Jana Todorović

- To je super krenulo, nego nas je sprečila korona. Restoran smo otvorili 1. marta, a 15. zatvorili, kada su proglasili vanredno stanje. Mi smo dosta toga uložili, ali desilo se to što se desilo, pogotovo ono najtužnije za moju porodicu. Ne bih zaista o tome, rekla je, pa se osvrnula na produkcijsku kuću koju je držala sa suprugom.

- Jedno divno lepo iskustvo, Dosta velikih imena je tada bilo u našoj izdavačkoj kući. Ja sam bila po strani, nisam želela da se mešam, da ne bi bilo „vidi ove gazdarice“. Mnogo mi je drago što sam bila po strani, a još draže što sam mnoge ljude upoznala i doživela veliko razočarenje, istakla je pevačica.