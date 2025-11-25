Slušaj vest

Ovoga puta je postavila pesmu svog bivšeg supruga Stefana Đurića Raste.

"A ja sam bio tvoj kralj"

Ana je priznala da je sa Rastom u nikad boljim odnosima i da je ponosna na to kako finskcionišu.

Sada je objavila stihove njegove pesme "Indigo".

Foto: Predrag Vučković

- A ja sam bio tvoj kralj

Koji ti je dao baš sve,

U ovom mraku ceo sjaj

Samo je bio naš svet,

Kad te vidim, odmah znam to

Kad me vidiš, odmah znaš to

I ne moramo reći ništa

Svima sve je jasno.

Ljubav sa Rastom

Ana je u Bcast-u kod Bokija 13 otvorila dušu i progovorila o ljubavi sa Rastom i odnosu nakon razvoda.

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je kod Bokija 13 i dodala:

1/9 Vidi galeriju Ana i Rasta u vreme ljubavi Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva, Ana Paunković

- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - priznala je Nikolićeva.

Incident Ane i Raleta: