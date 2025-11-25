ANA NIKOLIĆ NAKON RASKIDA SA RALETOM OBJAVILA RASTINU PESMU: Pevačica šokirala potezom, a stihovi nose jaku poruku "A ja sam bio tvoj kralj..."
Ana Nikolić nedavno je raskinula vezu sa Goranom Ratković Raletom, te neretko objavi na svom Instagramu reči upućene njemu ili njihovoj ljubavi.
Ovoga puta je postavila pesmu svog bivšeg supruga Stefana Đurića Raste.
"A ja sam bio tvoj kralj"
Ana je priznala da je sa Rastom u nikad boljim odnosima i da je ponosna na to kako finskcionišu.
Sada je objavila stihove njegove pesme "Indigo".
- A ja sam bio tvoj kralj
Koji ti je dao baš sve,
U ovom mraku ceo sjaj
Samo je bio naš svet,
Kad te vidim, odmah znam to
Kad me vidiš, odmah znaš to
I ne moramo reći ništa
Svima sve je jasno.
Ljubav sa Rastom
Ana je u Bcast-u kod Bokija 13 otvorila dušu i progovorila o ljubavi sa Rastom i odnosu nakon razvoda.
- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je kod Bokija 13 i dodala:
- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - priznala je Nikolićeva.
