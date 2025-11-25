Slušaj vest

Ana Nikolić nedavno je raskinula vezu sa Goranom Ratković Raletom, te neretko objavi na svom Instagramu reči upućene njemu ili njihovoj ljubavi.

Ovoga puta je postavila pesmu svog bivšeg supruga Stefana Đurića Raste. 

"A ja sam bio tvoj kralj"

Ana je priznala da je sa Rastom u nikad boljim odnosima i da je ponosna na to kako finskcionišu.

Sada je objavila stihove njegove pesme "Indigo".

Screenshot 2025-04-29 173340.png
Foto: Predrag Vučković

- A ja sam bio tvoj kralj

Koji ti je dao baš sve, 

U ovom mraku ceo sjaj

Samo je bio naš svet, 

Kad te vidim, odmah znam to

Kad me vidiš, odmah znaš to

I ne moramo reći ništa

Svima sve je jasno.

Ljubav sa Rastom

Ana je u Bcast-u kod Bokija 13 otvorila dušu i progovorila o ljubavi sa Rastom i odnosu nakon razvoda.

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je kod Bokija 13 i dodala:

Ana i Rasta u vreme ljubavi Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva, Ana Paunković

- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - priznala je Nikolićeva.

Ana Nikolić
Ana Nikolić i Goran Ratković Rale
6df51041a557487f9c16ce0e6b19b7f7.jpg
Jelena Karleuša Tea Tairović

 Incident Ane i Raleta:

