Slušaj vest

Adnan Taletović, svetski priznati bivši maneken i ugostitelj, našao se u sukobu sa bivšim konobarom Mislavom S. (33) u svom zagrebačkom lokalu.

Kako je naveo, nesporazum je izbio oko isplate za poslednjih 12 dana rada u aprilu 2025. Navodni incident koji se dogodio 29. marta, prema pričama gostiju, izazvao je niz loših recenzija na Guglu, što je, tvrdi Taletović, negativno uticalo na poslovanje. On navodi da je konobar došao da grubo zahteva ostatak novca, dok Mislav S. sve optužbe poriče.

1/6 Vidi galeriju Adnan Taletović Foto: Printscreen/Facebook

Od Brčkog do dvorca u Maroku

Taletović je rođen u Brčkom, a pre povratka u Zagreb živeo je u Maroku, u dvorcu kralja Mohameda VI. Tamo je boravio sa svojom partnerkom, princezom Lalom Hasnom, najmlađom ćerkom pokojnog kralja Hasana II, pisala je Slobodna Bosna.

Odrastao je u Rijeci, gde se i školovao. Sa 23 godine, 1990, odlazi u Pariz i nastavlja manekensku karijeru koju je započeo još u srednjoj školi. Vrlo brzo ulazi u visoko društvo mode i stiče kontakte koji mu otvaraju velika vrata.

Moda i borba protiv „mračnih tipova"

„Mnogo mi je pomogao Karl Lagerfeld, kralj visoke mode. Mračni, homoseksualni tipovi, koji su mislili da mogu ostvariti svoje nastrane ideje, nakon prijateljstva sa Lagerfeldom najednom su nestali iz moje blizine“, ispričao je jednom prilikom za Slobodnu Bosnu.

Romansa sa Severinom i Neomi Kembel

Nakon šest godina u Parizu, seli se u Los Anđeles, gde upisuje glumu. Njegove veze sa svetskim lepotama uvek su punile naslovne strane. Među najpoznatijim je romansa sa Naomi Kembel, koja je, kako je govorio, pukla zbog njene neukrotivosti.

„Ja lud, ona još luđa, pa to nije išlo“, rekao je tada.

1/9 Vidi galeriju Naomi Kembl Foto: EPA / Justin Lane, EPA, Profimedia

Početkom 2000-ih bio je u emotivnoj vezi sa Severinom, sa kojom je snimio spot za pesmu „Da si moj“. Ni ta ljubav nije dugo potrajala.

Karijera širom sveta

Taletović je pozirao za prestižne modne časopise i glumio u sapunicama u Los Anđelesu. Sarađivao je sa modnim gigantima kao što su Karl Lagerfeld, Valentino, Iv Sen Loran, Versaće, Mošino, Guči, Feré i Tjeri Mugler.

Živeo je u Rimu, Milanu, Londonu, Njujorku i Hong Kongu. Okušao se i u filmu, glumivši u jednom kineskom kung-fu ostvarenju.