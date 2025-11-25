Slušaj vest

Vesna Đogani i Đole Đogani važe za jedan od najskladnijih parova, a o njihovom odnosu se godina spekuliše u javnosti jer je pre nje bio u braku sa njihovom koleginicom Slađom Delibašić.

Pored toga, Đole je stariji od Vesne 18 godina, a ona se sada prisetila kako je izgledao njihov susret, dok je još bila maloletna.

"Imala sam 12 godina tada..."

Naime, Vesna je zbog drugarice krenula da ide u Đoletovu plesnu školu, te su se upravo tu i upoznali. Bez straha i s mnogo želje, Vesna je prišla Đoletu direktno i izgovorila rečenicu koja joj je, kako kaže, zauvek ostala u sećanju:

– Otišla sam kod mame rekla da mi trebaju pare. Ona ide sa mnom u Zemun u halu, tamo gužva i kod vrata stoji Đole ja pravo kod njega: „Ja sam došla da se upišem“. Imala sam 12 godina tada, a on pričao tada sa svim roditeljima, uvek je voleo da priča i kaže: „Eto svi hoće kod mene da se upišu u plesnu školu. Super, ali ne možeš ovako da držiš pare. Vrati se tamo ispravi te pare, moraš da naučiš da ih ceniš, pa dođi da se upišeš“– počela je priču Vesna koju njegove reči nisu obeshrabrile.

– Kako u moru svih onih tamo da ti meni to kažeš. Ja ružno pače, mala plava, i ja odem. Ja sam toliko htela da se upišem u tu plesnu školu, ispravila sam pare i vratila se.

Susret sa Slađom

Vesna se tada već bavila i baletom i muzikom, ali zbog problema sa kolenima morala je da odustane od baleta, međutim ostala je verna plesu.

– Kada se upišeš ti si poslednji red, učiš, ako si bolji ideš napred. Svi su oni otišli na neki Mesam, a Baki je ostao da predaje kad je mene video kako igram, bila sam mu lepa i atraktivna i iz poslednjeg reda me prebacio u prvi red. Mislila sam kada me Đogani bude video vratiće me nazad, jer on je stvarno bio strah i trepet i dan-danas je. Kada se vratio Baki mu je to saopštio, e sad Đole je to trebao da odobri, strašni sud. Sledeći trening je Slađa je prolazila i videla me i rekla: „Ti,taj pokret, da ti, tako treba“. To je bio neki strit dens, tad su učili,a ja sam imala predznanje tog baleta, ona je mene pohvalila– prisetila se svojih prvih uspeha pevačica.

Tada sam shvatila da je taj život za mene

Uprkos napretku koji je za kratko vreme pokazala, ubrzo je usledilo razočarenje.

- Prve godine su išli za Grčku i nisu mogli da me povedu jer sam bila maloletna. On je napravio sastanak da kaže ko ide ko ne ide i ne zna kako meni da kaže da sam mlada, maloletna da ću imati problem sa zakonom i policijom. Rekao mi je: „Odlično igraš, ako ti nešto znači ja računam na tebe kada se mi vratimo ako tebi taj ples bude značio, naša vrata su ti otvorena možeš da se vratiš“. Ja tu tugu vama ne mogu da opišem. Oni su se vratili, ja sam obnovila članarinu i od tada krećeprogresivni napredak. Kreće turneja po Srbiji sa Draganom Mirković. Tada sam shvatila taj život i mene je to mnogo privlačilo. Ja sam od malena znala da ću biti i osoba i koja peva i koja igra. Madona, mjuzikl nešto što je meni jedna stvar– ispričala je kod Vesne Milanović.

