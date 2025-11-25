Slušaj vest

Crnogorski pevač Slaven Đukanović upucao je čoveka na Vračaru, a nakon što je odležao zatvorsku kaznu, opet je aktivan u medijima. On je sada udario na kolege, a komentarisao je Đanija Trajkovića i njegovu "naviku" da pije iz cipele.

Slaven Đukanović nije imao lepe reči za Đanija Trajkovića, pa je rekao da je svojim postupcima obrukao profesiju pevača.

"Ne priliči mu u tim godinama"

- Znate kakvi su pevači pre bili? Kada na scenu stane Tozovac, pa Cune, pa Toma, to je sve pucalo. Ovaj tamo pije iz cipele, valja se po podu, peva ležeći, visi sa grane, ma strašno. Posle ti ljudi očekuju i od svih pevača da rade isto, jer kada može Đani, možemo i mi. Glupo mi je sada da pričam, on je stariji kolega, ima toliko hitova, a opet radi takve stvari! Ne priliči čoveku u tim godinama, a ne priliči ni našoj profesiji da se pije iz cipela, to je sve za zoološki vrt - rekao je Đukanović.

Kaje se zbog pucnjave

Slaven je jednom prilikom govorio o detaljima pucnjave i tome zbog čega je uzeo pištolj i nasrnuo na čoveka.

- 2010. godine na Vračaru se desila glupa situacija. Došao sam preko dana na otvaranje jednog kafića, čak sam tog čoveka i poznavao, pozvao me je na otvaranje. U jednom momentu su me on i jedan njegov drug napali iz čista mira. Tako prebijen sam otišao kod prijatelja na drugi kraj grada. Uzeo sam pištolj, vratio se i ranio sam jednog od njih. U tom momentu sam mislio da je mrtav, od bolova je pao u nesvest jer sam ga pogodio u kost. Pokupio sam čaure i otišao iz lokala. Dao sam drugu pištolj da ga baci u reku. Onda sam preko alternativnih prelaza otišao u Crnu Goru. Te noći sam dobio temperaturu preko 40, krenuli su košmari, od stresa, nisam rođen za tako nešto – rekao je Slaven u emisiji.

- Kajem se zbog toga što sam uradio. Da mi je ova pamet sada, nakon što me je napao, ja bih tog čoveka izgrlio, i otišao. To je bio splet nesrećnih okolnosti. Dan posle toga saznao sam da je živ i da je imao nekoliko operacija. Kasnije smo imali suđenje i ja sam odležao godinu i četiri meseca. Još jednom kažem da se kajem i da mi je krvo što sam i njega i sebe doveo u takvu situaciju - zaključio je Slaven za domaće medije.

Slaven živi u Crnoj Gori, a tokom leta uživa na svojoj plaži koju je napravio na reci Morači.

