Mina Naumović i Ognjen Amidžić čekaju svoje drugo dete, a voditeljka često na Instagramu objavljuje trenutke iz privatnog života i pokazuje kako provodi trudničke dane.

Blista u trudnoći

Od kako je ostala u drugom stanju Mina nije objavljivala svoje fotografije, ali je sada napravila presedan i pokazala kako izgleda u poodmakloj trudnoći.

Mina Naumović pokazala trudnički stomak Foto: Instagram

Voditeljka je ponosno pozirala ispred ogledala i pokazala trudnički stomak, a mnogi su joj putem storija postavljali pitanja o lepoti, vitkoj liniji i blagoslovenom stanju.

Ognjen ne krije sreću

Ognjen je nedavno progovorio o prinovi, te je na početku govorio koliko je uzbuđen.

"Naravno kao i uvek, apsolutno iznova, to je najlepša stvar na svetu. Pošto to već znamo duže vreme, oduševljeni smo duži period i baš smo se prijatno iznenadili".

"Mislim da nije bilo teško da krije", rekao je Ognjen.

"Odavno želim devojčicu"

Amidžićeva koleginica, Bojana Lazić otkrila je da par čeka devojčicu, ali voditelj nije želeo da to i potvrdi.

"Ne znam ja to, to ce Mina sve da objasni. Ništa ne mogu da potvrdim. Naravno ja odavno želim devojčicu, baš bih bio srećan. Još uvek nismo smislili ime", rekao je on.

