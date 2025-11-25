PREMIJERA DOKUMENTARCA O ĐORĐU NOVKOVIĆU Neda Ukraden u prvom redu: Bila mi je velika čast
U Cinestaru u Zagrebu održana je premijera muzičko-dokumentarnog filma "Hitmejker-Đorđe Novković" snimljenog u legendarnom Abbey road Studiju u Londonu, uz pratnju Royal Philharmonic orchestra, koji su u novim aranžmanima dali sasvim novo ruho bezvremenskim hitovima.
Ovaj jedinstveni projekat okupio je vrhunske aranžere, muzičare, uz dirigenta Stiva Sidvela, dobitnika Gremija.
"Zora je", "Ostala si uvijek ista", "Žuta ruža s Dunava", "Nada" zazvučale su veličanstveno. Najveća imena pop muzike ovih prostora Neda Ukraden, Zdravko Čolić, Gabi Novak, Boris Novković, Vlado Kalember, Petar Grašo i drugi ponovo su otpevali vanvremenske hitove ovog kompozitora koji je napisao za bezbroj izvođača njihove najveće hitove.
- Bila mi je ogromna čast i zadovoljstvo biti deo ovog izuzetnog projekta i u najpoznatijem studiju na svetu "Abbey road", uz slavnu Kraljevsku londonsku filharminiju, otpevam svoj njaveći hit "Zora je".