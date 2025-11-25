Slušaj vest

Nataša Bekvalac najavila je svoj nastup za doček 2026. godine i priznala da li je spremna za nove radne pobede i uspehe.

Pevačica je obećala da će svojoj publici prirediti spektakl.

"Spremna sam za sve što dolazi"

- Spremna sam, u ovom periodu sam uvek spremna uvek za sve što dolazi. I mene i vas očekuje spektakularan nastup, biće euforično i prelepo. Nadam se da će svima biti mnogo bolja nego ova. Na sebe ne gledam kao jedinku, već kako je svima nama, zato sam i kažem želim da svima nama bude mnogo bolje.

"Odlučila sam da samo radim i pružam"

Kako je na izmaku 2025. godina i sve je bliža sledeća, Nataša je otkrila šta je naučila u prethodnih 11 meseci.

- Učim da ćutim. Kada previše pričaš o nečemu onda to ljudi znaju da pokvare, tako da sam se odlučila samo da radim i pružam. Naučila sam da kontrolišem svoje emocije jer moj temperament me često dovodi do situacija da se sve uzburka. Naučila sam da je mir nešto najvažnije, jer se tada sve vidi i oseća mnogo bistrije.

"Eminu mnogo volim"

Bekvalčeva je priznala i zašto nije bila na koncertu Emine Jahović.

- Ja sam se pripremila za koncert. Pripremila sam i haljinu i dogovorili smo se sve oko šminke, ali iskrsnuo mi je jedan veliki privatni problem i nije bilo polemike šta treba da radim. Budući da je Emina žena koja ima decu rekla je: "I ja bih isto uradila". Dala mi je datume za sledeće koncerte, ali sam ja u oba termina zauzeta. Ali znam da će se desiti nešto dosta lepše kad smo nas dve u pitanju, ja nju mnogo volim...

