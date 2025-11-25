Slušaj vest

Muziku devedesetih godina i danas mnogi slušaju, a zvezde tog vremena nastupaće za Novu godinu u Crnoj Gori. Neša Tvins, Dr Igi i Ivan Gavrilović priznali su da se najbolje osećaju kada zajedno nastupaju.

- Mi i dalje postojimo. Doktor Igi nikad nije pravio pauzu, tako da radimo još više i to je to ako ljudi vole poslušati tu muziku, a ta muzika nakazuje svoju vrednost iz godine u godinu i to traje.

Oni su se prisetili starih vremena, a kažu da im je drago što su i danas popularni.

- Tako radimo već 30 godina, tako nam je najbolja energija - rekao je Ivan Gavrilović, a Dr Igi je rekao da im je popularnost sada još veća.

Dr. Iggy, Ivan Gavrilović, Neša Tvins najava za novogodišnji koncert u Crnoj Gori Izvor: Kurir

- Sada je još jača - rekao je, a na pitanje da li misle da će muzika koja je sada popularna imati toliki vek rekao je: "30 godina neće sigurno".

- Drugačije je bilo vreme, radili smo to iz duše. Svi smo bili skoro kantautori, niko nam nije pisao, verovatno je ta emocija. Kad čuješ "Oči boje duge", to se osećalo. Radilo se temeljnije, i nije se razmišljalo toliko o parama - dodao je Ivan.

- Ljudi misle da ne postojimo, da ne pevamo... Samo nismo davali intervjue, radimo. Ta muzika dokazuje svoju vrednost iz godine u godinu. Sabotažu možda nismo osetili od strane kolega, ali jesmo od menadžera, drugih organizatora koji organizuju druge ekipe. Pokušavaju da nas unište, ali to će im teško proći. Čuće se, videće se... Nemam ništa protiv nikoga, ako prolaze dobro svaka čast - dodao je Dr Igi na događaju koji je organizovala turistička organizacija Crne Gore.

O privođenju Ace Lukasa u Severnoj Makedoniji

Dr Igi nije čuo da je Aca Lukas bio priveden u Severnoj Makedoniji jer nije imao radnu dozvolu.

- Prvi put to čujem od vas. To su unutrašnje stvari svake države. I kod nas to ime, ali koliko se to sprovodi. Mislim da država treba da vodi računa koji mnogo više novca nego pevači - rekao Dr Igi.