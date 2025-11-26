Slušaj vest

Suzana Mančić ponovo je privukla pažnju prolaznika tokom šoping-ture u širem centru grada, kada je svoj luksuzni automobil ostavila tik na trotoaru u jednoj od najprometnijih zona.

Sve se sazna

Kako navode očevici, automobil visokog sjaja, koji je odmah privukao poglede, bio je parkiran na mestu koje je jasno obeleženo kao nedozvoljeno za zaustavljanje i parkiranje. Iako je trotoar namenjen pešacima, vozilo je zauzelo znatan deo prolaza, zbog čega su neki građani morali da zaobilaze kolima druge strane ulice.

Bahato ponašanje

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić ne zna gde treba da se parkira Foto: Preent Screen, Printscreen/Instagram, Contrast Studios

Sugrađani šokirani

- Nismo mogli da verujemo. Samo je stala, zaključala auto i otišla u butik kao da je sve sasvim normalno- navela je jedna prolaznica koja se našla na licu mesta, pa je ostavila komentar na Iksu.

- Nije prvi put da vidimo ovakve situacije, ali ipak očekujemo da javne ličnosti poštuju pravila-konstatovala je druga.

Ovo su samo neki od komentaraispod fotografije koja je osvanula na duštvenoj mreži "Iks".

Iako se spekuliše da je parkiranje trajalo duže od pola sata, komunalna služba, prema svedočenjima, nije reagovala, što je izazvalo dodatne komentare među prisutnima.

Pravila, pravila

„Da je neko od nas ovo uradio, kazna bi već bila zalepljena na vetrobranu“, istakao je korisnik društvenih mreža koji prati dešavanja u vezi sa poznatim ličnostima.

Stručnjaci iz oblasti bezbednosti saobraćaja ističu da parkiranje na trotoaru, posebno u delu grada gde je frekvencija ljudi velika, može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik. Pešaci, roditelji sa kolicima i stariji sugrađani često su primorani da zađu na kolovoz, čime se povećava mogućnost nezgoda.

Za sada se Suzana nije oglašavala povodom ovog događaja, a građani se pitaju da li će incident podstaći nadležne da strože reaguju na parkiranje na mestima gde je to izričito zabranjeno.