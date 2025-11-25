Slušaj vest

Lepa Brena, najveća muzička zvezda regiona, priprema spektakl u Banjaluci, zakazan za 5. decembar 2025. u dvorani Borik. Nakon sjajnog uspeha u Zenici, gde je publika pevala uglas svaku pesmu, pevačica sa svojim timom ulazi u završnu fazu priprema za banjalučku publiku.

Organizatori najavljuju veče puno emocija, nostalgije i hitova koji su obeležili višedecenijsku Breninu karijeru. Najveća regionalna zvezda obećava produkciju na najvišem nivou i pažljivo biran repertoar koji spaja sve generacije.

Lepa Brena Rovinj Foto: Kurir, Dalibor Talajić

Hitovi koji su obeležili jednu generaciju

Brena će na sceni izvesti pesme koje su obeležile više generacija: od „Jugoslovenke“, preko „Luda za tobom“, pa sve do novijih numera sa kojima je nastavila uspešan niz. Turneja „Imam pesmu da vam pevam“ već sada se smatra jednim od najposećenijih muzičkih događaja ove godine u regionu.

Nakon što je u Zenici održala koncert za pamćenje, uz euforičnu publiku i sjajnu atmosferu, jasno je da Brena ovom turnejom ponovo ispisuje istoriju. 

