Željko Samardžić najavio je svoj novogodišnji nastup u Crnoj Gori 1. januara i otkrio da ni sam ne zna koliko je dočeka do sada pevao.

Ono što je pevaču najvažnije je da će njegova porodica svakako biti sa njim, što je kod njih odavno postalo tradicija.

"Oni su svuda sa mnom"

- Po ko zna koji put pevam Novu godinu. Da ne radim ponovo bih bio sa mojom porodicom, uvek ih vodim sa sobom gde god da pevam. Moja Maja i ćerke su svuda sa mnom - izjavio je Željko.

"Mogao sam da kupujem mnoge jahte i skupe automobile"

Samardžić je priznao da mnogo voli svoj posao i da je sav novac umesto u neke materijalne stvari, ulagao u karijeru.

- Mogao sam da kupujem mnoge jahte i skupe automobile, a ja sam sve uložio u pesme i srećan sam zbog toga - rekao je Samardžić.

Njegova Maja

Željko Samardžić je za Kurir nedavno govorio o svojoj najvećoj ljubavi i teškom početku u Beogradu nakon rata.

- Ono što je bilo osnovno kad smo došli jeste da smo imali nekoga ko nas je dočekao, naš prijatelj Miško Milićević. Beograd kao da se osmehnuo. Bio je divan sunčan dan a mi smo bili na neki način unesrećeni a srećni, a meni je nebo nekako bilo sivo nad Beogradom bez obzira na Sunce koje je bilo užareno. Otišli smo u neizvesnost. Smestili smo se u Borči i bavili smo se mojim poslom. Nismo imali izbora, bilo je ili da budete u ratnom vihoru ili da se borite za koru hleba na drugi način... Meni je grubost nepoznanica, protiv rata sam svake vrste, hteo sam da prigrlim decu, budem uz njih i pokažem im da sam spreman da se žrtvujem za njih u svakom smislu, tako je i bilo - govorio je Željko.

Jedina želja

Samardžić je u emisiji "Nije sve tako crno" govorio o odricanju i žrtvi koju je morao da prođe kako bi svojoj porodici obezbedio normalan i lep život ali i jednoj jedinoj želji koju ima.

- Osnovni cilj je bio da im stvorim krov nad glavom, a u Beogradu je to bilo jako teško. Moja supruga je bila neprikosnovena, moja heroina koja je o svemu vodila računa. Ove godine mi je muzika uzela jedno leto. Kada god sednem na brod zapitam se:" Bože, koliko mi je još leta ostalo". Kada ne bih radio za novac, najiskrenije vam kažem, ja bih to radio za džabe. Mnogo volim da pevam i mislim da se to čuje. Novac je "loš gospodar", ali tu je moja Maja koja o svemu tome vodi računa... Jako verujem u nju, jedna moja i jedina je želja kada dođe sudnji dan i meni i njoj, da ja ipak odem pre nje.

Spektakl Željka Samardžića u Banjaluci: