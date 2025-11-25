Slušaj vest

Ruška Jakić iako je kako sama kaže u cvetu mladosti, diše punim plućima i nakon tri razvoda i dalje veruje u ljubav.

Za Kurir je nedavno otkrila da je u živoru imala mnogo sreće jer je ludo volela.

"Muškarci su se tada trudili"

- Imala sam sreću da sam živela u vremenu udvaranja kada je poljubac za laku noć bio romantičniji nego poljubiti se sa strancem u noći. U moje vreme su bili oni telefoni kada su bili popularni noćni razgovori. Tada su se muškarci trudili, danas niko nikog ne gleda. Imala sam ludu sreću da sam volela, da su me voleli i da su mi se udvarali pravi muškarci. Za mene pravi muškarac ne mora da bude mnogo bogat, već intelektualac i treba da ume da voli.

Foto: Kurir

Ruška je na pitanje šta je najluđe što je uradila zbog ljubavi rekla:

- Najluđe je što sam uvek volela ludo! Hitler je poslednjih 14 dana na ostrvu Jelena rekao: "Bio sam najmoćniji čovek, ali za ceo svoj život ne mogu da izdvojim 14 srećnih dana", a ja za svojih 40 godina mogu da izdvojim 40.000 srećnih dana.

Nikada nije kasno za pravu ljubav

Poznata novinarka je govorila o ljubavi, suzama, emocijama, te je dala savet mlađim naraštajima.

1/12 Vidi galeriju Ruška Jakić nekad i sad Foto: Kurir Televizija

- Nikada nije kasno za pravu ljubav. Posavetovala bih mlade da se više udvaraju, da li su zaboravili šta je pogled, šaputanje, dodir... Ljubav će da vrati planeti pravi smisao. Nadam se da će se i meni pojaviti jedan šarmantni dasa da me obori s nogu, ne bih dozvolila ništa drugo. I dalje verujem u ljubav!

Ruška Jakić o svojoj popularnosti na društvenim mrežama: