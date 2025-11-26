Slušaj vest

Anastasija Ražnatović uživa u porodičnom životu daleko od Srbije sa svojim suprugom Nemanjom, a na društvenim mrežama s vremena na vreme pokazuje najlepše privatne trenutke.

Gudelj i Anastasija ne kriju da im život okrenut ka veri i religiji prija, te su nekoliko puta objavljivali fotografije sa svetih mesta i institucija.

"Nekada su najzlobniji ljudi..."

Anastasija je sada podelila citat o predrasudama koje ljudi imaju jedni o drugima.

- Nekada su najfiniji ljudi koje sretneš oni koji puše i piju, a nekada su najzlobniji oni ljudi koji idu u crkvu nedeljom.

Intimna ispovest

Anastasija Ražnatović otkrila je kako je bilo odrastati u porodici najveće estradne zvezde, kako se nosila sa hapšenjem majke kada je imala svega pet godina, ali i koliko je teško detinjstvo bez oca Željka Ražnatovića Arkana.

- Kao što znate, bilo je dosta oscilacija u našim životima. I ja i Veljko smo bili dosta mladi kada se sve to dešavalo. Kada je mama imala one probleme, to sam izuzetno teško podnela, jer sam jako vezana za mamu. Trenutak kada su mamu odveli... imala sam tada pet godina, bila sam baš mala. Veljko i ja nismo znali šta se dešava, nisu nam pričali. Sećam se samo scene za moj peti rođendan, bili smo u Žitorađi kod bake i deke, a nama je rekla da je u Americi na poslovnom putu. Zvala sam je i ona je jecala preko telefona. Pitala sam je: „Što plačeš, treba da budeš srećna, rođendan mi je“, a ona kaže: „Ne plačem, ne plačem.“ Ja kažem: „Pa dobro, mama, ako si ti u Americi, što tetka ne može da dođe? Što ste me obe ostavile?“ Rekla je: „Pa ne možemo, zajedno smo tamo, imamo posla, ne možemo da se vratimo. Tu su baka i deka.“ Nismo mi znali sigurno dve godine nakon toga šta se desilo - počela je Anastasija i opisala kako se osećala kad je shvatila da je njena mama bila u zatvoru.

- Nisam je osuđivala. Ona je meni stvarno sve na svetu i samo sam bila tužna što je morala da prođe kroz tako nešto u životu - priznala je ona.

Ražnatovićeva je rekla da joj niko nikada nije ništa loše rekao o njenim roditeljima.

- Ne smeju u lice to da kažu. Obično su to ljudi koji se kriju iza kompjutera i imaju slobodu da pljuju, vređaju, razglabaju o temama o kojima nemaju pojma, hrane se time. Da mi neko to kaže u lice, burno bih reagovala.

Pati za ocem

Anastasija kaže da ih je nakon toga mama, kako bi ih zaštitila, preselila na Kipar, ali da je njoj to teško palo, te se ugojila 20 kilograma.

- U periodu kada je mama imala nanogicu, Veljko i ja smo zbog cele hajke preseljeni na Kipar. Pala sam u depresiju, nije mi bilo ni do čega, teško sam to podnosila. Samo sam tražila neki spas, tu prazninu da popunim hranom. I prosto, bilo mi je teško da se uklopim, sve je bilo crno, mračno, samo sam jela. Ugojila sam se toliko da me je mama jedva prepoznala kada smo se vratili - govorila je na Kurir televiziji.

