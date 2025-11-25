Slušaj vest

Milijana Bogdanović (27) se proslavila učešćem u rijaliti programu "Parovi", a u tom periodu je stupila u emotivnu vezu sa 53 godine starijim Milojkom Božićem javnost je brujala. Osim s Milojkom, bila je i u vezi i s pevačem Ivanom Gavrilovićem, kojem je umalo uništila brak.

Nakon ljubavnih turbulencija sreću je pronašla kraj Milana koji ima 70 godina.

Ovako danas Milijana izgleda:

Milijana Bogdanović (27), koja je postala poznata nakon učešća u rijalitiju Parovi i braka sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, otvorila je dušu za Kurir! Iskreno je govorila o svojim bivšim ljubavima, prevarama, kao i o mogućem ulasku u rijaliti Elita 9.

Milijana i Milan su otvorili zajednički Instagram profil gde su sada objavili intimni snimak u kom su razmenjivali nežnosti.

- Kao da si neka lepotica, beži bre, ti nemaš pojma. Nisi ti najlepša na svetu - rekao je on Milijani, na šta mu je ona dodala:

- Tebi jesam.

Danas radi kao konduterka

Milojko Božić i Milijana Bogdanović

Podsetimo, Milijana Bogdanović, bivša rijaliti učesnica, bila je u braku sa 53 godine starijim Milojkom Božićem i tako je dospela u centar medijske pažnje.Ona je nakon gala svadbe u Pilatovićima ubrzo shvatila da svoj život ne vidi sa Milojkom, pa je nakon javnih prevara pao i razvod.Milijana danas radi kao kondukterka u autobusu, a našla je svoju sreću kraj starijeg muškarca s kojim planira i zajednički život.

