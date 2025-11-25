Slušaj vest

Darko Lazić se oglasio nakon što je objavljeno da će nastupati na lažnoj svadbi koja se organizuje u Novom Sadu. Kako tvrdi pevač, on smatra da će provod na lažnoj svadbi biti bolji nego na pravoj.

Pevač Darko Lazić će 28. decembra nastupati na lažnoj svadbi koja se organizuje u Novom Sadu, a na kojoj će pored lažnih mladenaca, biti prisutni i lažni kumovi, kao i svi koji budu želeli da budu deo tog slavlja.

Darko Lazić pre nesreće Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Što se mene lično tiče, ovo je nastup kao i svaki drugi. Izgleda da su ljudi odlučili da isprobaju i vide kako će izgledati “lažna svadba”, pa tek onda da zakazuju pravu (smeh). Verujem da ce bolji provod biti ovde, nego na nekoj svadbi sa pravim likovima, jer će ljudi biti opušteniji i neće biti opterećeni da li će i kako sve proći, rekao je i dodao da smatra da je najbitnije da postoji razlog za slavlje:

- U današnje vreme ljudi previše žive lažne živote, zašto ne bismo imali i “lažnu svadbu” i malo se veselili svi zajedno. Bitno da ima razloga za slavlje, rekao je Darko Lazić.

Javnost je šokirana novim trendom, dok čini se da pevač jedva čeka nastup.

Ulaz na lažnu svadbu 70 evra

Inače, bizaran trend organizovanja lažnih svadbi sve je popularniji u Srbiji.

Darko Lazić sa sinom na proslavi krštenja ćerke Foto: Boba Nikolić

Na lažnoj svadbi se obavezno plaća ulaz i cena je 70 evra, sve je all inclusive.

- Koliko puta si čuo, niko ne više ne zovem na svadbe, prošla je naša generacija? Voleo bih da se obučem elegantno, da se provedem, ali gde? E, pa reci 'da'! Mi ti donosimo svadbu, pravu pravcatu. Biramo mladence, kumove, imamo muziku, ples, romantiku, sve. A ono što je najluđe, niko se stvarno ne udaje ni ženi, pisalo je u tom oglasu.

