Pevač Dado Polumenta imao je buran ljubavni život o čemu je otvoreno pričao. On je sreću pronašao kraj 11 godina mlađe supruge Ivone sa kojom ima dvoje dece, a koja na društvenim mrežama izaziva veliku pažnju javnosti.

Dado Polumenta u svojim intervjuima uvek ističe koliko ga je Ivonina ljubav promenila i oplemenila, a o njenom životu se ne zna previše. Međutim, Ivona je jako aktivna na društvenim mrežama gde sa ženama deli modne savete, pokazuje kako vežba i živi.

"Govore da sam se udala zbog para"

Inače, jednom prilikom je Ivona govorila o svojoj ljubavi sa Dadom i osvrnula se na glasine da je sa njim zbog novca.

- Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: "Jao, ova se udala zbog para", ili nosim ovo nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para, čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svako ko napiše takav komentar govori šta nosu u sebi… Sa druge strane, mnogi ljudi sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste - govorila je Ivona jednom prilikom.

Bivša žena iz Novog Paraza

Polumenta je pre oko deset godina bio u kratkom braku sa dizajnerkom Selmom Mekić, koja mu se nakon jednog od spominjanja njenog imena u javnosti, obratila putem društvenih mreža.

- Neka Dada Polumentu neko obavesti da se od Selme Mekić razveo pre skoro deset godina i da mu je zabranjeno da moje ime i prezime spominje javno, bilo to u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Neka se pozabavi svojom ženom i decom i neka nedostatak medijske pažnje traži na drugom mestu. Nikad u životu nisam spomenula njegovo ime javno. Ovo će biti prvi put da spomenem, a nadam se i poslednji, ukoliko se nauči pameti i prestane on mene da spominje. Za svaki intervju koji sam dala, prvi uslov je bio da se njegovo ime ne spominje - napisala je ona i dodala:

- Mi svakako znamo šta je prava istina i šta je bilo među nama, ali nemam potrebu da o tome pričam javno ili se pravdam bilo kome. Kad se ženio, znao je koga i kakvu ženu ženi. Nikad u svom životu nisam pravila senzacije na osnovu svog privatnog i emotivnog života. Tako da, možda sam sad zaljubljena, ali to sigurno neće biti senzacija na osnovu koje ću ja da profitiram, skrećem pažnju na sebe i gradim nešto. Jedino što me je zanimalo je uvek bila vera, kultura, umetnost i istina. Čuvaj se besa strpljiva čoveka Polumenta i pazi ubuduće - napisala je veroučiteljica na Fejsbuku.

