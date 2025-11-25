Slušaj vest

Petar Grašo iznenadio je publiku kada se pojavio u izdanju u kojem su ga mnogi zaboravili. On se ozbiljno bacio na doterivanje linije i za sada uspeo da smrša čak 13 kilograma.

- Ono što je možda najvažnije, vratio sam se nečemu što zaista volim, a to je trening. To je sport, to su malo tegovi, malo neke stvari koje me raduju, 3-4-5 puta nedeljno, zavisi od vremena, ali je to sad nešto što preraste u neku malu zavsnost i onda se počneš da se zaljubljuješ u taj koncept da se dobro osećaš u svom telu - rekao je muzičar za In Magazin.

Pored treninga, Petar Grašo je napravio značajne promene u svojoj ishrani. Izbacio je hleb i testeninu i uz redovan trening svedočio ogromnoj promeni.

- Osnovna priča je da potrošiš više, nego što uneseš. Imao sam kalkulator kalorija. Zvuči naporno, ali uopšte nije. Redukovao sam neke stvari. Ušao sam u tempo ishrane koji mi je sada stil života. Neke stvari su zabranjene. U nekom trenutku života se moraš pozdraviti sa nekim stvarima. Ne zauvek. Kad si mlad pica može svaki dan, sada jedanput mesečno. Zato ima mesa i povrća i crnog vina kojeg se nikad neću odreći. To je četvrta stvar bez koje ne bih mogao - rekao je Petar Grašo.

Progovorile komšije Petra Graša

U centru Splita, muzičar za kojim, ali i čijim notama lude mnoge pripadnice lepšeg pola svio je gnezdo sa izbranicom sa kojom ima dvoje dece.

Kada vas put navede u Split ne možete, a da ne pomislite na Petra Graša koji je tu odrastao i tu sada živi i da sa njegovim komšijama razmenite koju reč o tome kakav je kada se kamere ugase. Da im je sin ne bi ga više hvalili i brinuli za njegovo zdravlje.

- Stalno negde juri, žuri. Živi u koferima, ali uvek ima osmeh na licu. Međutim, ja bih mu savetovala da malo prikoči, pa zdravlje će da mu ode od takvog života, nije ni on u cvatu mladosti. Ali da vam kažem, ta njegova žena, svi pričaju koliko je mlađa, ma ona je zrela i divna majka. Samo da je vidite kako priča sa onom decom, pa se igraju, pa se čuje muzika. Ona brine o svemu i apsolutno nije razmažena i da vi vidite na njoj da je ona mlađa od njega po toj odgovornosti, kaže komšinica koja Petra zna dugi niz godina.

- Petar odavno u toj kući koja je opasana drvećem, ja ne znam da li je on nju nasledio ili kupio ali otkada sam se ja doselila ovde, a evo sada će 15 godina on je tu. Bio je i ranije tu. Viđala sam ga dok je bio sa Danijelom, dolazila je, kaže ona.

