Jelena i Žika iz grupe „Zana“ nakon dužeg medijskog ćutanja ponovo su stali pred kamere i govorili o različitim segmentima svoje dugogodišnje karijere. Tokom razgovora, Jelena se prisetila svoje saradnje sa Minom Kostić i otkrila da njihov duet u to vreme nije naišao na Žikino odobravanje.

Pevačica priznaje da suprug nije bio srećan njenom odlukom da prihvati pesmu bez prethodnog dogovora sa njim.

EKSKLUZIVNI PAPARACO: Jelena i Žika iz ZANE nisu mogli da uđu u bekstejdž festivala Pesma za Evroviziju! (FOTO) Foto: Nemanja Nikolić

- Žika nije pričao sa mnom tri dana. Marina me je zvala i pitala me da li bi, ja sam rekla da da, ali nisam rekla Žiki i on se naljutio. I sad vidim da puštaju, da ljudi slušaju - kaže Jelena, a Žika dodaje:

- Nije mi se dopao pravac muzički.

Jelena je potom prokomentarisala i svoj stil oblačenja kroz karijeru, ističući da su se afiniteti vremenom promenili.

- Nisam više za to, prošlo je dosta vremena, više nisam u tom fazonu, moraš da se oblačiš u skladu sa godinama, i da pevaš u skladu sa godinama.

O Ljiljani Jorgovanović

U razgovoru su se osvrnuli i na uspomene vezane za Ljiljanu Jorgovanović, koja je nedavno preminula. Žika je istakao njen izuzetan autorski trag, dok je Jelena evocirala uspomene na njihovo druženje.

- Ja ću je pamtiti po odličnim tekstovima, i evo sad sam pričao sa Željkom, za njega je uradila mnoge stvari. Mnogo mi je žao što se to desio, ostaje tuga i pamtićemo je po divnim tekstovima, to je ta priča.

- Ja ću je pamtiti po druženju i tim svađama sa Marinom, one su bila kao dve sestre - dodala je Jelena.

Kuir.rs/Blic

