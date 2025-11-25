Slušaj vest

Jelena i Žika iz grupe „Zana“ nakon dužeg medijskog ćutanja ponovo su stali pred kamere i govorili o različitim segmentima svoje dugogodišnje karijere. Tokom razgovora, Jelena se prisetila svoje saradnje sa Minom Kostić i otkrila da njihov duet u to vreme nije naišao na Žikino odobravanje.

Pevačica priznaje da suprug nije bio srećan njenom odlukom da prihvati pesmu bez prethodnog dogovora sa njim.

- Žika nije pričao sa mnom tri dana. Marina me je zvala i pitala me da li bi, ja sam rekla da da, ali nisam rekla Žiki i on se naljutio. I sad vidim da puštaju, da ljudi slušaju - kaže Jelena, a Žika dodaje:

- Nije mi se dopao pravac muzički.

Jelena je potom prokomentarisala i svoj stil oblačenja kroz karijeru, ističući da su se afiniteti vremenom promenili.

- Nisam više za to, prošlo je dosta vremena, više nisam u tom fazonu, moraš da se oblačiš u skladu sa godinama, i da pevaš u skladu sa godinama.

O Ljiljani Jorgovanović

U razgovoru su se osvrnuli i na uspomene vezane za Ljiljanu Jorgovanović, koja je nedavno preminula. Žika je istakao njen izuzetan autorski trag, dok je Jelena evocirala uspomene na njihovo druženje.

- Ja ću je pamtiti po odličnim tekstovima, i evo sad sam pričao sa Željkom, za njega je uradila mnoge stvari. Mnogo mi je žao što se to desio, ostaje tuga i pamtićemo je po divnim tekstovima, to je ta priča.

- Ja ću je pamtiti po druženju i tim svađama sa Marinom, one su bila kao dve sestre - dodala je Jelena.

