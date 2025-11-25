Slušaj vest

Sofija Janićijević i Milan Stojičković seli su nakon večere i porazgovarali o svom odnosu.

- Ti misliš da smo ti i ja nekome zanimljivi - pitao je Milan.

- Mene to ne interesuje, meni si ti zanimljiv - rekla je Sofija.

Ona je prokomentarisala da nije trebalo tako burno da reaguje kada su ga spajali sa advokaticom.

- Kad si skočio, gde takvu reakciju da imaš, nije ti došao tata. Za mesec dana ćeš biti super, nije mi bilo jasno - rekla je ona.

- Neću da mi prave priče, nisu mi interesna sfera - naveo je Milan.

