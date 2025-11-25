Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Marko Miljković i Luna Đogani već godinama uspešno grade karijeru na Jutjubu i od toga zarađuju ozbiljan novac. Nakon što su nedavno pazili džip od oko 250.000 evra, Marko je sada otišao korak dalje i na društvenim mrežama se pohvalio fotografijom svog najnovijeg luksuznog četvorotočkaša.

On je objavio fotografiju sovg novog automobila na Instagram profilu.

Marko Miljković pazario džip vredan oko 250.000 evra, a sada je na mrežama podelio fotografiju svog novog luksuznog automobila

"Ova godina mislim da će se nastaviti turbo jer smo uzeli novi auto koji smo želeli. Hvala Bogu uspeli smo našim trudom sebi da omogućimo auto koji smo želeli i koji je bio moja životna želja. To je auto za sve nas, a moram otkriti kako je došlo do kupovine. Kada je bio Deda Mraz kod nas u kući desila se neočekivana situacija. Mia je tada poželela tati automobil. Meni tada stiže poruka o jednom realizovanom poslu i to je nešto neverovatno kakve su nam se okolnosti namestile.", rekao je Marko za Blic.

Isplivao cenovnik reklamiranja kod Lune Đogani

Podsetimo, nedavno je isplivala prepiska gde Luka Đogani pregovara o reklamiranju na društvenim mrežama.

"Izvinite molim vas gospođice, to je moj posao. Ja sam influenser i od toga živim", napisala je Luna, na šta joj je ćerka od te žene odgovorila:

Marko Miljković i Luna Đogani

"Slobodno, toliko sam se uplašila, potresla sam se sva. Prvo za stori niko nije uzeo 500 evra. Znači, budalaštine. Drugo, neko se muči mesec dana da zaradi te pare, a ti nekome tražiš 500 evra. Sram te bilo. Da se prisetimo malo, ti beše nisi bila poznata, ti si postala poznata tako što je Sloba ušao u odnos sa tobom. Ti devojko ne bi bila vidljiva, da ti nije njega, ups gospođo. Opet ću ti reći, sram te bilo da nekome tražiš za smrdljivi stori 500 evra", pisala je devojka Luni.

"Ko je tražio za stori 500 evra? Hejterko", odgovorila je Luna.

"Ti", nadovezala se devojka.

