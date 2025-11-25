Slušaj vest

Bivša inspektorka Ljiljana Stevanović Lilipojavila se u emisiji bez donjeg veša.

Lili, koja je bila učesnica poslednje sezone rijaliti programa "Farma", gostovala je u emisiji "Pitam za druga", a kada je ušla u studio u uskoj mini-haljini, odmah je imala problem kako da sedne.

Dok je pokušavala da pronađe udoban položaj, Lili je sve vreme držala ruke između nogu, što je privuklo pažnju kamermana, ali i voditeljskog para, koji ju je direktno upitao.

Lili, koja je bila učesnica poslednje sezone rijaliti programa "Farma", gostovala je u emisiji "Pitam za druga", a kada je ušla u studio u uskoj mini-haljini, odmah je imala problem kako da sedne

- Je l' smemo da otkrijemo gledaocima da li ti imaš išta ispod te haljine? Ali budi iskrena, Lili - upitao je voditelj.

Ona je prasnula u smeh, pa ga upitala šta je zapravo hteo da sazna.

- Ja sam onako preteča, je l' treba da raširim noge? Pa imam ruke, imam ruke... Šta si se uplašila, Anastasija? - našalila se Lili.

Od mlađih dana ne nosi donji veš

Ljiljana je zatim priznala da od mlađih dana ne nosi donji veš, i to zbog svojih oblina.

- Vodim računa kako se ponašam. Stavila sam ruke ispod, i da imam donji veš, opet bi bile tu. Lili je opšte poznata. Malo pre sam objasnila kako to kod nas žena ide kada je donji veš u pitanju. Mi žene koje imamo obline, kada obučemo donji veš, prosto te stegne pa ti pokaže neke jastučiće koje inače nemaš. Zato je lakše skinuti ga, pa haljina stoji kako treba. To je bio najveći razlog što sam ga izbegavala, a onda je to prešlo u naviku. To je već godinama šala - da li nosim ili ne nosim donji veš, ali na ovu haljinu steznik... stvarno... Pucam i ja u ovoj haljini - dodala je kroz smeh.

