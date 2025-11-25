NAŠ PEVAČ SE U TAJNOSTI RAZVEO, A SADA ŠOKIRAO JEDNIM POTEZOM! Sa novom devojkom odlučio da...
Pevač Aleksa Perović (29) se nedugo nakon razvoda oženio prelepom Isidorom sa kojom je dobio sina. Aleksa je sa ženom sada otišao u njen rodni grad - Užice, odakle se oglasio na svom Instagram profilu.
Naime, Aleksa je sa Isidorom i sinom otišao iz Beograda, a porodična fotografija je raznežila sve.
Oni su pozirali srećni i nasmejani, a pevač je u opisu kratko napisao: "Moje sve životne ljubavi u maminom rodnom gradu".
Ovako je deci saopštio da ima novu ljubav
- Generalno, to je bilo jako zabavno. Prvo je naravno Isidora bila tatina "drugarica" i one su se od prvog trenutka vezale za nju. Od prvog trenutka sam ja pratio način na koji one komuniciraju sa njom, način na koji se Isidora obraća njima i to se njima veoma svidelo. Lakiranje noktića, sve te neke tako ženske stvari, gde su se nekako skapirale. Jer koliko god da sam ja posvećen roditelj, to su neke ajde da kažem, ženske stvari, koje ipak malo bolje znaju da rade. Tako da sam pratio kako napreduje cela situacija i meni je najzabavnije bilo od svega to što onda kada smo odlučili da im kažemo da ona nije moja drugarica, nego da je moja devojka, obe su mi rekle, pa mi smo to znale. I ja kažem što mi niste rekle, pa kao nismo htele, čekale smo da ti kažeš, reko mogle ste da mi kažete, bilo bi mi lakše. Definitivno su obe znale, nije im to bilo iznenađenje i prosto su prihvatile savršeno, evo i dan danas stvarno se savršeno slažu i to je jedna od mojih najvećih pobeda u životu - kaže Aleksa Perović za Prvu TV i dodaje:
- One su se upoznale sa njom kao drugaricom nakon možda mesec dana. Pošto Isidora i njena familija drže jedan restoran, pa su onda došle na klopu tu i onda su se upoznale, tako da su ih još više kupili sa hranom, pošto svi mi hvala Bogu volimo da jedemo i nakon nekih 5-6 meseci, nisam siguran tačno, ali tada smo odlučili da im kažemo.
Od prve žene se razveo u tajnosti
Aleksa Perović 2023. godine se razveo od supruge Milice, s kojom ima dve ćerke.
U martu ove godine je stao na ludi kamen sa izabranicom Isidorom.
Aleksa je sudbonosno ‘da’ u krugu prijatelja i porodice, a tim povodom je napravio žurku gde su se veselili do jutra.
