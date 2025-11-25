Ovako je deci saopštio da ima novu ljubav

- Generalno, to je bilo jako zabavno. Prvo je naravno Isidora bila tatina "drugarica" i one su se od prvog trenutka vezale za nju. Od prvog trenutka sam ja pratio način na koji one komuniciraju sa njom, način na koji se Isidora obraća njima i to se njima veoma svidelo. Lakiranje noktića, sve te neke tako ženske stvari, gde su se nekako skapirale. Jer koliko god da sam ja posvećen roditelj, to su neke ajde da kažem, ženske stvari, koje ipak malo bolje znaju da rade. Tako da sam pratio kako napreduje cela situacija i meni je najzabavnije bilo od svega to što onda kada smo odlučili da im kažemo da ona nije moja drugarica, nego da je moja devojka, obe su mi rekle, pa mi smo to znale. I ja kažem što mi niste rekle, pa kao nismo htele, čekale smo da ti kažeš, reko mogle ste da mi kažete, bilo bi mi lakše. Definitivno su obe znale, nije im to bilo iznenađenje i prosto su prihvatile savršeno, evo i dan danas stvarno se savršeno slažu i to je jedna od mojih najvećih pobeda u životu - kaže Aleksa Perović za Prvu TV i dodaje: